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В Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer за средства госбюджета

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В Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer за средства госбюджета

В Украину прибыло 117 тыс. доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что это первая партия данного препарата, который закупают за счет государственных средств через международное агентство Crown Agents.

Всего до конца недели в Украину должны поставить 167 310 доз вакцины.

Вакцину из этой партии будут использовать для вакцинации работников сферы образования, лиц первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее, военнослужащих ВСУ, работников структур госбезопасности и представителей иностранных дипломатических ведомств в Украине.

В Минздраве напомнили, что Украина ранее получила 590 850 доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, Министерство здравоохранения договорилась с компанией Pfizer о поставках в Украину в 2021 году 20 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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Covid-19, SARS, MERS, H5N1 зі слів автора - копітка багаторічна праця т.з. псевдонауковців. https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR3gbSo6oO3feIu_OlnSLsbyzeAIZn-7aZowSVo9eecgJ9VErgoUGMiXe0g
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26.05.2021 12:21 Відповісти
 
 