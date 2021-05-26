В Украину прибыла первая партия вакцин Pfizer за средства госбюджета
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В Украину прибыло 117 тыс. доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что это первая партия данного препарата, который закупают за счет государственных средств через международное агентство Crown Agents.
Всего до конца недели в Украину должны поставить 167 310 доз вакцины.
Вакцину из этой партии будут использовать для вакцинации работников сферы образования, лиц первого и второго этапа, в частности медиков, которые не прививались ранее, военнослужащих ВСУ, работников структур госбезопасности и представителей иностранных дипломатических ведомств в Украине.
В Минздраве напомнили, что Украина ранее получила 590 850 доз вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того, Министерство здравоохранения договорилась с компанией Pfizer о поставках в Украину в 2021 году 20 млн доз вакцины Pfizer-BioNTech.
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