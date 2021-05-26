Фискальная служба изъяла 100 тысяч пачек контрафактных сигарет в Николаеве

Сотрудники Государственной фискальной службы в Николаевской области разоблачили группу лиц, которые незаконно изготовляли, хранили и распространяли табачные изделия без марок акцизного сбора.

Как сообщает пресс-служба ГФС, правоохранители установили, что в Николаеве фигурант организовал цех по незаконному изготовлению табачных изделий с использованием промышленного оборудования в виде в виде налаженного полного технологического – от переработки сырья до изготовления готовой продукции.

К тому же мужчина привлек еще нескольких горожан для приема сырья и изготовления незаконной продукции.

"В дальнейшем, с целью сокрытия незаконной деятельности, фигурант использовал реквизиты реально действующих предприятий, у которых есть оптовые лицензии на торговлю табачными изделиями и далее передавал их в реализацию, через меть киосков на территории Николаевской области", – говорится в сообщении.

В ходе обысков было обнаружено и изъято оборудования для массового производства табачных изделий, сырье, а также 100 тыс. пачек готовой продукции. Ориентировочная стоимость изъятого составляет 8,4 млн грн.