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Полиция обнаружила ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге

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Полиция обнаружила ферму для майнинга криптовалюты в Кривом Роге

Сотрудники Криворожского районного управления полиции обнаружили майнинговую ферму, которая работала в одном из подвальных помещений города.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, для уменьшения собственных расходов во время майнинга злоумышленники незаконно подключались, в частности, к коммунальным электросетям.

Во время обыска правоохранители обнаружили 7 майнинг-ферм с 55 видеокартами и материнские платы, ноутбук админа и 12 блоков питания, с помощью которых совершалось генерирование.

Следственные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по ч.3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацполиция


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