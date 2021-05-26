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"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа

Новини БізнесЦензор Транспорт

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила все рейсы в Украину до 25 августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с запретом властей Украины на выполнение рейсов "Белавиа" авиакомпания вынуждена отменить полеты в/из Киева, Львова, Одессы и Харькова с 26 мая по 25 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Также в авиакомпании пообещали вернуть деньги на билеты на отмененные рейсы. 

"Пассажиры, у которых были приобретены билеты в указанные даты, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение срока действия авиабилета. Обращаться по этим вопросам необходимо в места приобретения авиабилетов", – добавили в пресс-службе. 

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа". В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Белавиа"


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Топ коментарі
+10
вгений Истребин 11 ч. ·
С 26 мая вступили ограничения на авиаперелеты с Беларусью. И вот прямо в данный момент в воздушное пространство Украины вошел самолет Белавиа который следует транзитом по маршруту Минск - Кишинев.

Да, да, да. Эти борцуны не запретили транзит через Украину самолетам Беларуси. Но транзит украинских самолетов через Беларусь запрещен.

Вот такие суровые санкции от бубочки, Кабмина и Мининфраструктуры.
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26.05.2021 20:05
+8
фашиствующий режим Лукашенко должен быть изолирован от Европы и Украины
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26.05.2021 15:02
+5
І через Україну
"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа - Цензор.НЕТ 5283
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26.05.2021 18:03
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Відмінили то й відмінили. Але літає Белавіа на Польшу, Італійці над Білорусією.Fedex, DHL? з Лондона , Голландії.
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26.05.2021 14:56 Відповісти
уже отлетались над Польшей
"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа - Цензор.НЕТ 1765
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26.05.2021 16:13 Відповісти
І через Україну
"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа - Цензор.НЕТ 5283
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26.05.2021 18:03 Відповісти
фашиствующий режим Лукашенко должен быть изолирован от Европы и Украины
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26.05.2021 15:02 Відповісти
А от через Білорусь летить літак реєстраціїї США. Цих скрінів ніхто бачити не хоче?
"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа - Цензор.НЕТ 8641
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26.05.2021 18:10 Відповісти
"Дешево" Беларуси обойдется этот пацан, в пол бюджета страны.
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26.05.2021 18:44 Відповісти
Транзит як літав, так і літає.
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26.05.2021 18:50 Відповісти
почему так мало? пусть отменят на 10 лет минимум.. или пока не сдохнет пуйло с лукашем
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26.05.2021 19:15 Відповісти
вгений Истребин 11 ч. ·
С 26 мая вступили ограничения на авиаперелеты с Беларусью. И вот прямо в данный момент в воздушное пространство Украины вошел самолет Белавиа который следует транзитом по маршруту Минск - Кишинев.

Да, да, да. Эти борцуны не запретили транзит через Украину самолетам Беларуси. Но транзит украинских самолетов через Беларусь запрещен.

Вот такие суровые санкции от бубочки, Кабмина и Мининфраструктуры.
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26.05.2021 20:05 Відповісти
прямо сейчас летит самолет Белавиа над Украиной!!!

https://www.flightradar24.com/BRU784/27d5ff3f

"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа - Цензор.НЕТ 4866
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26.05.2021 20:25 Відповісти
уже второй залетел самолет Балавиа над Украиной! Это Шарм эль шейх - Минск.

"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа - Цензор.НЕТ 3545 потужные запреты от нелоха Зе и Ко.
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26.05.2021 20:39 Відповісти
Летающие свинарники НЕ должны садиться в Украине. Пусть летают в ********
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26.05.2021 22:39 Відповісти
"Белавиа" отменила рейсы в Украину до 25 августа - Цензор.НЕТ 5937
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26.05.2021 23:27 Відповісти
А почему до 25-го августа , в этот день Минский упырь собирается здохнуть ?🤔🤦🙄
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27.05.2021 08:23 Відповісти
 
 