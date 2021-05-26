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Байден (125) санкції (3445) США (4307) Північний потік (1061)

Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2"

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Байден объяснил отказ от санкций против оператора

Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой.

Как сообщает Reuters, Байден отметил, что выступал против строительства "Северного потока-2" еще на этапе запуска проекта, но воздержался от санкций, так как на время его вступления в должность в январе 2021 года газопровод был фактически достроен, передает Европейская правда,

"Проект был почти полностью завершен к времени, когда я пришел на должность. И вопрос не стоит так, что я могу позволить или не позволить Германии делать что-то. Применить санкции сейчас, по моему мнению, будет контрпродуктивно для наших европейских отношений", - сказал он.

Как сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Позже, Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".
Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".Источник: https://biz.censor.net/n3266857

Однако, законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Европейская правда


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Топ коментарі
+20
Сильно хочется заглянуть в очко Путлера.
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26.05.2021 13:08
+20
самое основное - максимально,через не могу и не хочу - усилить вооружённые силы,приоритет - ПВО..
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26.05.2021 14:12
+18
Короче США сдались и смирились, СП-2 таки достроят. Но они дали нам время в 5 лет и надо этим воспользоваться: готовиться закупать газ напрямую из Европы или увеличивать собственную добычу, а также готовить ГТС к полному прекращению транзита
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26.05.2021 13:14
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Сильно хочется заглянуть в очко Путлера.
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26.05.2021 13:08 Відповісти
Демократ Байден діє як і демократ Обама, провокуючи путіна на активізацію бойових дій проти України, щоб зв'язати якомога більше військових путін війною в Україні! Добудова Північного потоку -2 дозволить путіну продовжити війну проти України з новою силою, влаштувати газову блокаду України, влаштовувати російськими диверсантами вибухи українських газогонів під час зими (бо це вже не буде зупиняти російський транзит газу в ЄС), щоб заморозити побільше українських населених пунктів до стану замерзання опалення водопроводу та каналізації! Нас чекають цікаві часи!
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26.05.2021 19:17 Відповісти
Цікавого мало )
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27.05.2021 06:04 Відповісти
Та де там - чекають... Ми в них по самі вуха.
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27.05.2021 08:30 Відповісти
З морським газогоном теж іноді щось трапляється...
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27.05.2021 09:34 Відповісти
Короче США сдались и смирились, СП-2 таки достроят. Но они дали нам время в 5 лет и надо этим воспользоваться: готовиться закупать газ напрямую из Европы или увеличивать собственную добычу, а также готовить ГТС к полному прекращению транзита
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26.05.2021 13:14 Відповісти
самое основное - максимально,через не могу и не хочу - усилить вооружённые силы,приоритет - ПВО..
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26.05.2021 14:12 Відповісти
ГТС давно треба перевести в реверсний режим. І хай москалі вдавляться своїми "потоками".
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26.05.2021 15:00 Відповісти
Ніхто не здавався. Не здавався по тій причині що і війни не було. Протидія СП2 була спричинена газовидобувним лоббі у США, американці збиралися постачати газ у Європу. Тепер це лоббі ослабло через те що Трамп програв вибори. Україна тут ніяким боком, навіть якщо говорили протилежне. ГТС все одно лишиться стратегічним об'єктом без неї неможливе коригування об'ємів поставок, це по суті величезний хаб який дозволяє пережити зиму, якщо без нього то Росія втратить величезні об'єми продаж у зимовий період, які будуть заміщенні скрапленим газом.
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26.05.2021 19:08 Відповісти
Добыча упала за последний год. Все делается с точностью наооборот
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26.05.2021 22:21 Відповісти
повністю підтримую бідена! Потрібно ЩЕ БІЛЬШЕ газових труб в Європу, щоб пропозиція газу була ще більшою, щоб Україна могла купити газ в Європі по нормальній ціні без всяких москалів.
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26.05.2021 13:56 Відповісти
Вы что думали , будет по другому
Это надо ес/германии/
И они сильно сильно /озабочени /
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26.05.2021 14:42 Відповісти
Ну... у нас тут є деякі політики які з Путіним взасос цілуються, а деякі навіть оральним сексом з ним займаються. При цьому обидві категорії на повну катушку торгують з РФ, навіть якщ це суперечить державним інтересам. Що ми тоді можемо требувати від ЄС?
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26.05.2021 19:12 Відповісти
Северный поток строится с 2010 года - 11 лет. Где контр меры Украины ???
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26.05.2021 14:45 Відповісти
Розвидниться коли побудують СП-3.
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26.05.2021 19:12 Відповісти
Америка вирішила не заважати дружити та гратися діткам гітлера та сраліна. Історія так нічому і не навчила людство.
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26.05.2021 15:12 Відповісти
Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 3114одне радує,що ЄС таки робить диверсифікацію постачання газу.
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 15 часов назад
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🇷🇸🛢🇪🇺Европа наносит очередной удар по позициям Путина на международной арене, создавая сербский аналог газпромовских проектов поставок газа: Европейский инвестиционный банк одобрил балканской стране кредит на €25 млн на строительство интерконнектора. Новый газопровод соединит газотранспортные системы Сербии и Болгарии. Сейчас Болгария становится важным газовым хабом на юге Европы, поскольку является транзитёром газа из Греции, которая имеет подключение к Трансанатолийскому газопроводу TANAP, поставляющему газ в Европу из Азербайджана. Мощность газопровода - 16 млрд куб. м в год. Также Болгария имеет возможность получать топливо после регазификации СПГ в греческом терминале Александруполис. На данным момент Сербия получает газ только от российского «Газпрома» и не может оказывать влияние на ценообразование. После появления интерконнектора сербы получат практический неограниченный с точки зрения потребностей страны (с 2018 года Сербия закупает 2 млрд куб. м в год) конкурентный рынок. Турция уже оценила преимущества СПГ: в прошлом году поставки и по «Турецкому потоку», и по «Голубому потоку» останавливались на продолжительное время - СПГ по рыночным ценам и азербайджанский газ оказывались дешевле. Проблем с финансированием стройки возникнуть не должно: при общей стоимости работ в €89 млн Евросоюз оплатит €50 млн. И хоть на строительство газопровода уйдёт несколько лет, Миллеру придётся пересмотреть ценовую политику уже в ближайшее время. Контракт на поставку газа в Сербию, заключенный в 2013 году, истекает в конце 2021 года. Сейчас пришло время обсуждать условия нового договора. «Газпрому» придётся или давать скидку ради заключения долгосрочного контракта, или соглашаться на более короткий срок действия соглашения, лишая себя гарантированного рынка сбыта.
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26.05.2021 15:19 Відповісти
Мені, як мешканцю України, байдуже, що там хто будує у Європі. Але мені абсолютно не байдуже, що ху-лу фактично розв'язують руки для нападу на Україну, коли той потік-2 добудують.
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26.05.2021 18:46 Відповісти
ГТС України -це запобіжник проти бомбардувань путіним території України.
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26.05.2021 21:46 Відповісти
короче, сдулся..."неуловимый Джо"-почему неуловимый? потому что он нах никому не нужен. Позор.
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26.05.2021 15:33 Відповісти
Или у человека другие приоритеты. Например, Китай. И здесь Германия и Европа ему будут очень нужны.
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26.05.2021 16:09 Відповісти
Так и Вы у него спросите-почему мы не в НАТО? А мне, например, видится, что после визита Блинкена, в США ОКОНЧАТЕЛЬНО поняли , что с нами діла не буде. На хер им работать с невменяхами? В ущерб отношениям с Европой? Серьезно??
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26.05.2021 21:52 Відповісти
Да они даже с паРашей скорей всего будут мириться, чтобы не допустить ее союза с Китаем. А Украине шанс давали, но кто-то просрал время, желая заглянуть в глазу *****. Вчера слушал интервью с Зеркаль. Она тоже намекнула (точнее даже не намекнула, а заявила), что Украина перестала быть субъектом геополитики. А мир жесток: либо ты играешь, либо тебя убирают с шахматной доски. Так что очень похоже на то, что нас уже списали. Это не говорит о том, что будет большая война - по этому вопросу "большие дяди" смогут договориться без нас, но перспективы развития стремятся к нулю.
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27.05.2021 07:26 Відповісти
Подякуємо зебілам, що вкотре просрали майбутнє власних дітей
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27.05.2021 09:26 Відповісти
проблема в том, что клоун решил покупать газ не у США, а у Катара.
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26.05.2021 16:08 Відповісти
А может быть Штаты , что то знают , тут все в основном рассуждают с точки зрения 70-80 годов . Не сегодня завтра , альтернативные источники энергии вытеснят , углеводороды , солнечные панели , синтез водорода . И тогда ***** и Русня сможет засунуть свой газ и нефть в анальное отверстие , себе же Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7671 .Так , что надо посмотреть Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 7671
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26.05.2021 16:48 Відповісти
Незрозуміло ... Альтернативна енергетика у нас як падчериця - не вписується у енергетичний баланс.
У Європі може не так, але ніяка солар не забезпечить металургійний комбінат.
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26.05.2021 18:41 Відповісти
Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2":
"Вот если я им введу санкции, а они мне в отместку напихают комочков в манную кашку, или толчёного стекла в утреннюю клизму, или ножки моего стульчака подпилят. А может и ещё хуже - всем расскажут, что я старый пердун и маразматик. Да мало ли как ещё можно обидеть пожилого человека в столь преклонном возрасте?"
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26.05.2021 17:06 Відповісти
Нам треба більше про свої гріхи думати, а не США шпиняти.
Самі дурні, повірили у Будапештський меморандум.
Яник узагалі російське кодло у владу поставив - усі силовики були фактично громадянами РФ.
З 2014 р. повтікали у РФ більше 3 тис. наших високопосадовців.
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26.05.2021 18:44 Відповісти
От мені прикро зараз. Я не вірив у той меморандум. Хтось мене спитав?
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26.05.2021 18:48 Відповісти
Та хто ж заважає думати про свої гріхи?
"Меморандум" за визначенням неправоустановлюючий документ лише про наміри. Тому Будапештський меморандум - це злочин проти України в інтересах США, Англії, РФ та інших, за який Штати Рудого Чорта не "знежирили", як Лазаренка, а дозволили заможно доживати на Сардинії.
Яника (подобається це кому, чи ні) обрав народ від розчарування у помаранчевих "любих друзях", насамперед, у Гугнявому Месії.
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26.05.2021 19:47 Відповісти
Я навіть не знаю як назвати наше населення, яке називає Кучму кращим призидентом. Ця тварюка напідписувала всякого лайна, я вже не згадую про вбивства, і наше дебільне населення дуже щасливе було при ньому.
Правильно і роблять цивілізовані краіни що не хочуть мати з нами справ.

Останні вибори взагалі за межами розуміння
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26.05.2021 22:30 Відповісти
Всё дело в том, что ******* - одно, а делать - другое.
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26.05.2021 17:16 Відповісти
А как дышал, как дышал...!
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26.05.2021 17:31 Відповісти
Єдине, чим я можу хоч якось виправдати слабку позицію Байдена, це зрадливість зеленої української влади. Ну приїхав сюди Блінкен. Ну зустрівся із зелененським. Попросив не долучати до перемовин Єрмака. Зелененський на це облокотився. Попросив навести лад з витоками державних таємниць. Зелененський зробив вигляд, що все в порядку. Попросив забезпечити ефективність та незалежність антикорупційних органів. Зелені взяли антикорупційні структури, що мали бути незалежними, під свій повний контроль, вивівши представників громадськості з наглядових рад...
Ну нахрін американцям далі шкодити своїм відносинам з Німеччиною заради зеленої влади, яка так відверто намагається їх наї..ти?
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26.05.2021 18:36 Відповісти
Дід СЦИКЛО-2
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26.05.2021 18:49 Відповісти
запад посмотрел, что в украине презик клоун.... ну и своя рубашка ближе к телу.
Барыга Порох мотался по евросоюзу и всех тормошил,......
Барыга писал статьи в ведущих мировых изданиях.
Барыга стоял за Украину.....
Да чего это я ВАМ это пишу?
ВСЕ ЛЮДИ ЧИТАЮЩИЕ ЦЕНЗОР, адекватные!!!!!!!!!!!
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26.05.2021 18:56 Відповісти
Клоун ще має у своій свиті агентів фсб тіпа дЄрьмака, от Байден мабуть дивиться на це і думає%
"Як що це Україні не треба, то нафіг воно треба США )"
А Трамп робив санкції мабуть щоб в співпраці з Пуйлом не звинувачували.
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26.05.2021 23:57 Відповісти
да -- кто читает ЦЕНЗОР адекватные и голосовали за УКРАИНУ . а те что смотрели г+г --- ватные и выбрали вову-квартального - голобородька . а в РАДУ -- кыву . рабиновича . шевченка . дубинского . дыркача . медведчука . шуфрича . бужанского и т. д. --- их там целое кодло ..кандидатов.. наук
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27.05.2021 06:11 Відповісти
А почему при барыге Порошенко Мертветчук процветал как и его говноканалы? Может потому что у них был общий бизнес, а на Украину обоим плевать?
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27.05.2021 13:55 Відповісти
дед Трофим (блогер) предоставляет достоверную информацию. ЧИТАЙТЕ !!!!
Для дятлов , которые годами долбят про дружбу Петра с Мудачуком,
Мудачук сам вам отвечает:
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА, ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
а вообще против Медвечувакка дело было открыто с 19 года, Луценко, при порохе. Ну и шо ЗЕвласть тянула два года?

https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
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27.05.2021 18:15 Відповісти
я тоже доволен, что это закончилось.
А Вы ссылочку смотрели?
https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
да и дело Луценко еще в 2019 году завел.
Клоун (беняендкомпани) очень умный, вот и Вы не то что бы и за, но и вроде неплохо....
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28.05.2021 05:47 Відповісти
Да какое мне дело до слов этого упыря. Он может говорить что хочет но его дела расходятся со словами. 112 каналом они с Порошенко вообще владели поровну. Остальные Банковая времен Порошенко терпела и не трогала. А когда новая власть их закрыла сразу была придумана смешная отмазка, мол, я не хотел закрывать перед выборами когда РНБО приняло это решение. А за 2-3 года до выборов что мешало РНБО(ручному органу президента) принять это решение? Бизнес, бабло - вот главная причина.
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28.05.2021 15:58 Відповісти
Да, и на дида Трохима вместе с бабой Лушей мне тоже насрать. Это все боты на зарплате. Вроде того чучела Карла Волоха что говорил: " Власть вынуждена воровать чтобы были деньги на войну с Рашкой" Этку чушь могло воспринять только непарнокопытное стадо, до сих пор рвущее задницу за Порошенко. И не хрен мне пришивать симпатии к Зеле. Просто если сейчас правят воры, фсбшникии и просто идиоты то это не оправдывает преступлений Пети перед украинским народом. При нем были тоже воры и фсбшники и идиотов хватало. И сам он вор с большой дороги.
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28.05.2021 16:04 Відповісти
Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4207 Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4207 Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 9140
Stultus es et stultus
давай , дергайся... переводи Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4207
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18.06.2021 19:30 Відповісти
Надіюсь, хоч глибоке занепокоєння і стурбованість не скасують.
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26.05.2021 19:01 Відповісти
Ну что Байден ,Байден уря,уря или уже не уря? Этот человек был в то время одним из ключевых,в 2014,ну тогда когда НИЧЕГО не делали США по Крыму. А Трамп г..,но и оружие и САНКЦИИ по потоку и ПОЗИЦИЯ. Но он Не уря. И с пу только по телефону,а этот ЛИЧНО. Всегда нужно смотреть на ДЕЛА,а мы украинцы,смотрим на СЛОВА,а оно правильно?
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26.05.2021 19:35 Відповісти
А я всегда говорил что Байден - это устаревший вариант Обамы. Он и Нуланд с помойки поднял и Псаки вернул чтобы было кому выражать обеспокоенность. Чувствуется рука Сороса. И, если быть объективными. эти выборы все-таки выиграл Трамп, а результаты по почте были говновбросом, который невозможно ни подтвердить ни опровергнуть. Но прикол в том что все это в рамках их законов. Раньше по почте голосовало до 8%, а в этот раз треть населения. Это просто смешно.
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27.05.2021 13:59 Відповісти
Ну все ..как грицца "карачун тебе Церители" --тю.тю $ 3.5 млрд. что равно 100 млрд гривен что равно 2-м годовым "Вэлыкым Будивныцтвам" Зеленого Нелоха . Прокакал вчистую ...как на пианино сыграл .Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 8198
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26.05.2021 19:38 Відповісти
Лихо дед упал на колени как юноша...
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26.05.2021 19:48 Відповісти
Джоняку на гилляку ?
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26.05.2021 19:52 Відповісти
Очередной раз демократы ставят США в положение наблюдателя за процессами,а не силу,которая может влиять на процессы.Для людей с мозгами и знанием основ политической жизни США-прогнозируемо и предсказуемо.Для подвывавших своему Вождю,типа "Байден прийде-пипець Уйлу"-холодный душ и повод задуматься:может Вождь соврал не только в этой ситуации?Хотя,"задуматься"-это вряд ли
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26.05.2021 20:39 Відповісти
переконався що з пліснявілими нічого не зробиш
Де крикуни про зовнішнє керування із США?
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27.05.2021 09:31 Відповісти
Байден с Путиным договорились когда и где будут делить Украину.
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26.05.2021 21:12 Відповісти
Прав Илларионов. Политика надо судить по делам его, а не по словам.
Байден урезал помощь Украине. Пакет санкций против строителей СП2, утвержденный Сенатом, лежит у него под сукном с января! Понятно, что он президент США и его интересы там. Но тогда не надо строить и себя международного полицейского.
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26.05.2021 22:35 Відповісти
У США сейчас основной соперник Китай. Одна из целей штатов сейчас - не дать объединиться Китаю с Рашкой. Рашка может даже получить от США какие-то плюшки. А Украина... А что Украина? Мы выбрали свой путь в 2019.
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27.05.2021 07:32 Відповісти
а у чому США мають допомагати нам?
У здачі країни пліснявілими мордовцям?
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27.05.2021 09:32 Відповісти
Нет уважаемый у ЧЕТЫРЕХ стран перед нами ЮРИДИЧЕСКИЕ обязательства из-за ЯО .А это значит что по вине ЛЮБОЙ или ВСЕХ нам ОБЯЗАНЫ компенсировать( по английскому праву) наши УБЫТКИ. Другое дело что бы что то компенсировали нужно
Те кто представляет Украину
Те кто посчитает и юридически предъявит
Те кто имеет ЯЙЦА и желание это все сделать.
Вот этого в Украине НЕТ. Нами правят шестерки шестерок неспособные понять какая страна и какие У НИХ возможности. Ну чмошники не будут львами,им бы сейчас УРВАТЬ,сею секунду У ЛЮБОГО кто посулит. Ну такая "ылита" и мы такие. Поэтому на нас всем плевать,мы любимые,сами себя не любим,так кто нам доктор?
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27.05.2021 12:45 Відповісти
Ёх тебе дёх, и здесь "папередники" виноваты.
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26.05.2021 23:07 Відповісти
Видно зразу шо розумний Байден, стара закалка і школа, маладчага.
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26.05.2021 23:14 Відповісти
Слабак!
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26.05.2021 23:50 Відповісти
Дядьку Байден, що ви трендите - газ з Кремляндії це пряма конкуренція газу з США, хоч і сжижений, але газ Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 4365
Заштиняло відкупними Кпемля....
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26.05.2021 23:53 Відповісти
Смешно! Выбрали президентом никчемного ублюдка, ничего не делает, ничего не умеет делать и ничего не понимает, испортил отношения со всеми нашими партнерами, завалил и испортил ВСЕ!, но виноват Байден!
Почему Байден должен защищать наши интересы, больше нас???
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27.05.2021 00:41 Відповісти
100%
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27.05.2021 09:33 Відповісти
При мне с диктатурой путена будет покончено! Да, Бидон?
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27.05.2021 01:46 Відповісти
Байден объяснил отказ от санкций тем, что ему интересы Штатов важнее интересов уКраины...что странно, да ?

НО если отдельно отукраинского контента - дерьмократы - дерьмократы и есть... Они клеймили Трампа, мол он латетно за х***ла..НО Трамп жал х**ла санкциями так , что мало не казалось... И вот пришли, "принципиальные противники х**ла и обвинятели Трампа в симпатиях к нему" ... и сразу стали х***у подмахивать....
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27.05.2021 09:58 Відповісти
Поспілкувавшись з найвиличнішим "штати" послали зелене лайно накуй.
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27.05.2021 10:11 Відповісти
бобик здох, позорище
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27.05.2021 10:13 Відповісти
в Украину ему лучше не ехать, услышит то, что никогда не слышал)
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27.05.2021 10:16 Відповісти
Байден виявився відвертим боягузом.
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27.05.2021 12:14 Відповісти
Республіканці завжди займали жорстку позицію по відношенню до росії. Демократи, навпаки, загравали навіть у часи холодної війни з СРСР. Республіканець Буш розвалив Союз, демократи Клінтон і Обама дали путіну зміцнити вплив росії у світі.

У ситуації з Північним потоком є одна проблема, - брак легкого газу. ПП будувався під нові газові родовища на півночі РФ. Але для видобутку газу в арктичному континентальному шельфі у росії не має технологій. Вони є в США і Канаді, але санкції США забороняють продаж технологій РФ. Тому з ПП може спіткати така ситуація, як і з Турецьким потоком, який на даний час фактично простоює.
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27.05.2021 12:37 Відповісти
Якщо, навіть, незважаючи на усі існуючі ризики газопровід й буде збудовано, залишатиметься питання його сертифікації в умовах коли жодна авторитетна міжнародна сертифікаційна компанія не погодиться це робити через жорсткі санкції США. Зрозуміло, що за відсутності сертифікації Північний потік-2 до експлуатації буде непридатний.

Газпром взяв на себе повністю витрати з будівництва нової системи газопроводів з Ямалу (Бованенківське родовище) до пункту підключення до «Північного потоку-2» в районі м. Усть-Луга, а також більшість витрат з прокладання труб морською ділянкою Балтійського моря. Усі ці витрати перевищують $100 млрд. Але, головною приманкою Газпрому європейським партнерам, стала контрактна умова «качай або плати», що зобов'язує російську монополію прийняти на себе усі фінансові та ресурсні ризики. Тобто, згідно контрактних зобов'язань, російська компанія не тільки повинна забезпечувати Північний потік-2 ресурсом упродовж десятиліть, але й сплачувати плату за замовлену потужність, навіть, у випадку відсутності потреби в російському газі у заявлених обсягах в країнах ЄС. Іншими словами, у разі часткового або стовідсоткового скорочення обсягів транспортування газу газопроводом, Газпром буде зобов'язаний упродовж десятиліть сплачувати тарифи своїм європейським партнерам за неіснуючі обсяги прокачування.


https://iclub.energy/analitika/tpost/j3mhs6bt21-gazovii-tsugtsvang-nmechchini-chastina-2
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27.05.2021 12:51 Відповісти
Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" Источник: https://biz.censor.net/n3267505

ФАКІР БУВ П ЯНИЙ, ФОКУС НЕ ВДАВСЯ, десь так це звучить Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2" - Цензор.НЕТ 1137
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27.05.2021 13:19 Відповісти
Правильно Байден мислить, труба буде запущена в будь-якому разі, тому сваритись з німцями через Україну, яка вибрала малороса президентом ніхто не буде.
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27.05.2021 13:25 Відповісти
Это было ясно с самого начала. Многие рвали глотку за Байдена, мол, он придет и чуть не войсками нам поможет, северный поток остановит, СВИФТ ***** отключит и т.д. Да ничего этот старый пердун не сделает потому что демократ, а демократы всегда вылизывали задницу Рашке. Нельзя забывать что главный спонсор Демократической партии - Сорос, который очень хорошо относится к Раше и к ***** в частности. ему принадлежат слова что "Россия давно могла бы стать успешной страной если бы не такая-сякая Украина, которая упирается и не желает идти вместе с Россией в светлое будущее. А Россия, видишь-ли, не бросает братскую Украину и тянет за уши, а та упирается. Вот и Россия поэтому остается в говне и ждет Украину". Вот примерно такие слова сказал когда-то этот старый маразматик, руководящий напрямую сейчас действиями Байдена. Можно вспомнить как Байден назвал ***** убийцей, а потом включил заднюю когда ему позвонили из офиса Сороса и промыли мозги. А то что вытворял Обама вообще ни в какие рамки не лезет. "Ватник" Трамп хотя бы думал своей головой, которая его иногда все же подводила. А Байден вообще этого делать не собирается.
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27.05.2021 13:50 Відповісти
 
 