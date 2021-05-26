Байден объяснил отказ от санкций против оператора "Северного потока-2"
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Президент США Джо Байден объяснил свое решение не применять санкции к ключевой немецкой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также - нежеланием навредить отношениям США с Европой.
Как сообщает Reuters, Байден отметил, что выступал против строительства "Северного потока-2" еще на этапе запуска проекта, но воздержался от санкций, так как на время его вступления в должность в январе 2021 года газопровод был фактически достроен, передает Европейская правда,
"Проект был почти полностью завершен к времени, когда я пришел на должность. И вопрос не стоит так, что я могу позволить или не позволить Германии делать что-то. Применить санкции сейчас, по моему мнению, будет контрпродуктивно для наших европейских отношений", - сказал он.
Как сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.
Позже, Министерство финансов США объявило о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток-2".
Так, в списке значатся федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "Коксохимтранс". Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".Источник: https://biz.censor.net/n3266857
Однако, законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.
Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.
Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.
Будь ласка, зачекайте...
Это надо ес/германии/
И они сильно сильно /озабочени /
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 15 часов назад
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🇷🇸🛢🇪🇺Европа наносит очередной удар по позициям Путина на международной арене, создавая сербский аналог газпромовских проектов поставок газа: Европейский инвестиционный банк одобрил балканской стране кредит на €25 млн на строительство интерконнектора. Новый газопровод соединит газотранспортные системы Сербии и Болгарии. Сейчас Болгария становится важным газовым хабом на юге Европы, поскольку является транзитёром газа из Греции, которая имеет подключение к Трансанатолийскому газопроводу TANAP, поставляющему газ в Европу из Азербайджана. Мощность газопровода - 16 млрд куб. м в год. Также Болгария имеет возможность получать топливо после регазификации СПГ в греческом терминале Александруполис. На данным момент Сербия получает газ только от российского «Газпрома» и не может оказывать влияние на ценообразование. После появления интерконнектора сербы получат практический неограниченный с точки зрения потребностей страны (с 2018 года Сербия закупает 2 млрд куб. м в год) конкурентный рынок. Турция уже оценила преимущества СПГ: в прошлом году поставки и по «Турецкому потоку», и по «Голубому потоку» останавливались на продолжительное время - СПГ по рыночным ценам и азербайджанский газ оказывались дешевле. Проблем с финансированием стройки возникнуть не должно: при общей стоимости работ в €89 млн Евросоюз оплатит €50 млн. И хоть на строительство газопровода уйдёт несколько лет, Миллеру придётся пересмотреть ценовую политику уже в ближайшее время. Контракт на поставку газа в Сербию, заключенный в 2013 году, истекает в конце 2021 года. Сейчас пришло время обсуждать условия нового договора. «Газпрому» придётся или давать скидку ради заключения долгосрочного контракта, или соглашаться на более короткий срок действия соглашения, лишая себя гарантированного рынка сбыта.
У Європі може не так, але ніяка солар не забезпечить металургійний комбінат.
"Вот если я им введу санкции, а они мне в отместку напихают комочков в манную кашку, или толчёного стекла в утреннюю клизму, или ножки моего стульчака подпилят. А может и ещё хуже - всем расскажут, что я старый пердун и маразматик. Да мало ли как ещё можно обидеть пожилого человека в столь преклонном возрасте?"
Самі дурні, повірили у Будапештський меморандум.
Яник узагалі російське кодло у владу поставив - усі силовики були фактично громадянами РФ.
З 2014 р. повтікали у РФ більше 3 тис. наших високопосадовців.
"Меморандум" за визначенням неправоустановлюючий документ лише про наміри. Тому Будапештський меморандум - це злочин проти України в інтересах США, Англії, РФ та інших, за який Штати Рудого Чорта не "знежирили", як Лазаренка, а дозволили заможно доживати на Сардинії.
Яника (подобається це кому, чи ні) обрав народ від розчарування у помаранчевих "любих друзях", насамперед, у Гугнявому Месії.
Правильно і роблять цивілізовані краіни що не хочуть мати з нами справ.
Останні вибори взагалі за межами розуміння
Ну нахрін американцям далі шкодити своїм відносинам з Німеччиною заради зеленої влади, яка так відверто намагається їх наї..ти?
Барыга Порох мотался по евросоюзу и всех тормошил,......
Барыга писал статьи в ведущих мировых изданиях.
Барыга стоял за Украину.....
Да чего это я ВАМ это пишу?
ВСЕ ЛЮДИ ЧИТАЮЩИЕ ЦЕНЗОР, адекватные!!!!!!!!!!!
"Як що це Україні не треба, то нафіг воно треба США )"
А Трамп робив санкції мабуть щоб в співпраці з Пуйлом не звинувачували.
Для дятлов , которые годами долбят про дружбу Петра с Мудачуком,
Мудачук сам вам отвечает:
"Я НЕ МОЖУ ПРЕДСТАВЛЯТИ ПОРОШЕНКА, ТОМУ ЩО БАГАТО РОКІВ (багато!!! років)
ВИСТУПАВ ПРОТИ НЬОГО і підтримував іншого кандидата на виборах", -
ЗАЯВИВ МЕДВЕДЧУК.
а вообще против Медвечувакка дело было открыто с 19 года, Луценко, при порохе. Ну и шо ЗЕвласть тянула два года?
https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
А Вы ссылочку смотрели?
https://gordonua.com › Новини › ПОЛІТИКА
да и дело Луценко еще в 2019 году завел.
Клоун (беняендкомпани) очень умный, вот и Вы не то что бы и за, но и вроде неплохо....
Stultus es et stultus
давай , дергайся... переводи
Де крикуни про зовнішнє керування із США?
Байден урезал помощь Украине. Пакет санкций против строителей СП2, утвержденный Сенатом, лежит у него под сукном с января! Понятно, что он президент США и его интересы там. Но тогда не надо строить и себя международного полицейского.
У здачі країни пліснявілими мордовцям?
Те кто представляет Украину
Те кто посчитает и юридически предъявит
Те кто имеет ЯЙЦА и желание это все сделать.
Вот этого в Украине НЕТ. Нами правят шестерки шестерок неспособные понять какая страна и какие У НИХ возможности. Ну чмошники не будут львами,им бы сейчас УРВАТЬ,сею секунду У ЛЮБОГО кто посулит. Ну такая "ылита" и мы такие. Поэтому на нас всем плевать,мы любимые,сами себя не любим,так кто нам доктор?
Заштиняло відкупними Кпемля....
Почему Байден должен защищать наши интересы, больше нас???
НО если отдельно отукраинского контента - дерьмократы - дерьмократы и есть... Они клеймили Трампа, мол он латетно за х***ла..НО Трамп жал х**ла санкциями так , что мало не казалось... И вот пришли, "принципиальные противники х**ла и обвинятели Трампа в симпатиях к нему" ... и сразу стали х***у подмахивать....
У ситуації з Північним потоком є одна проблема, - брак легкого газу. ПП будувався під нові газові родовища на півночі РФ. Але для видобутку газу в арктичному континентальному шельфі у росії не має технологій. Вони є в США і Канаді, але санкції США забороняють продаж технологій РФ. Тому з ПП може спіткати така ситуація, як і з Турецьким потоком, який на даний час фактично простоює.
Газпром взяв на себе повністю витрати з будівництва нової системи газопроводів з Ямалу (Бованенківське родовище) до пункту підключення до «Північного потоку-2» в районі м. Усть-Луга, а також більшість витрат з прокладання труб морською ділянкою Балтійського моря. Усі ці витрати перевищують $100 млрд. Але, головною приманкою Газпрому європейським партнерам, стала контрактна умова «качай або плати», що зобов'язує російську монополію прийняти на себе усі фінансові та ресурсні ризики. Тобто, згідно контрактних зобов'язань, російська компанія не тільки повинна забезпечувати Північний потік-2 ресурсом упродовж десятиліть, але й сплачувати плату за замовлену потужність, навіть, у випадку відсутності потреби в російському газі у заявлених обсягах в країнах ЄС. Іншими словами, у разі часткового або стовідсоткового скорочення обсягів транспортування газу газопроводом, Газпром буде зобов'язаний упродовж десятиліть сплачувати тарифи своїм європейським партнерам за неіснуючі обсяги прокачування.
https://iclub.energy/analitika/tpost/j3mhs6bt21-gazovii-tsugtsvang-nmechchini-chastina-2
ФАКІР БУВ П ЯНИЙ, ФОКУС НЕ ВДАВСЯ, десь так це звучить