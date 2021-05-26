Цены на газ в Европе снова выросли на фоне отказа "Газпрома" увеличить поставки через Украину

Цена газа в Европе вернулась к максимальным уровням этого года после того, как назначенный дополнительный аукцион на газотранспортные мощности Украины на июнь не состоялся.

Цена газа с поставкой в среду на хабе TTF в Нидерландах выросла до $333 за тысячу кубометров после 2,5-летнего максимума 17 мая ($342) и минимума с начала года 20 мая ($290), передает Интерфакс-Украина.

Ситуация на рынке в последние две недели указывает на корреляцию не только с ценой других значимых индексов энергетической корзины (нефть, квоты на выбросы СО2, цены СПГ в Азии), но и анонсами/итогами дополнительных аукционов на мощности на украинском направлении.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая, то есть всего - 124 млн куб. м в сутки.

Как сообщалось, во вторник, 25 мая, Оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Европу в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.

Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) также отказался от бронирования дополнителных мощностей.

По словам главы "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, "это бы позволило дополнительно поставить в Европу 2 млрд куб. м в июне, чтобы ускорило пополнение газа в европейских ПХГ", – прокомментировал он итоги аукциона 25 мая.

Собеседники БЦ на рынке газа также утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $250 за тысячу кубометров.