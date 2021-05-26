В Украине зафиксировали 3,4 тысячи новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 26 мая в Украине зафиксировали 3 395 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 154 ребенка и 73 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 778 человек, умерло 208 пациентов, выздоровело – 14 987. Кроме того, провели 71 988 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277), Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 189 858 человек, выздоровело – 1 990 051, летальных случаев зафиксировали 49 893, совершили 10 076 621 тест.

Днем ранее, 25 мая, сообщили о 2,6 тыс. новых случаях заболевания COVID-19, 24 мая – о 1 334 новых случаях.