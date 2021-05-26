ЕИБ предоставит 7 миллионов евро на инфраструктурные проекты в Украине

Европейский инвестиционный банк и Министерство развития общин и территорий Украины подписали грантовое соглашение на сумму в 7 млн евро, что будет профинансировано ЕС. Этот грант будет направлен на подготовку и внедрение Программы восстановления в Украине.

Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

"Мы высоко ценим плодотворное сотрудничество с нашими международными партнерами – Европейской комиссией и ЕИБ. В частности, реализация Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины уже помогла реконструировать более 240 инфраструктурных объектов в Украине. Новое кредитное соглашение от ЕИБ в размере 340 млн евро, которое мы подписали в прошлом году, будет способствовать еще более масштабной реконструкции социальной инфраструктуры в Украине. А грант в 7 млн евро от ЕС поможет нам в быстрой реализации запланированного восстановления", – отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

За средства Программы восстановления в Украине (URP) будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне. Речь идет о восстановлении социальной инфраструктуры, улучшении коммунальных услуг, ремонте поврежденных административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (в том числе с больницами, школами, детскими садами, спортивными объектами).

Ожидается, что реализация проектов в рамках Программы принесет пользу для более 13 миллионов жителей Украины, а также будет стимулировать региональное развитие и экономический рост в государстве.

Ранее сообщалось, что начиная с 2004 года общий объем, предоставленных Европейским инвестиционным банком финансовых ресурсов в Украине, как в государственном, так и в частном секторе составляет более 7,5 млрд евро.

На сегодня проектный портфель ЕИБ в госсекторе составляет 25 проектов на 5,27 млрд евро.