Дочерняя компания "Газпрома" и Фридмана возобновила добычу нефти в Ливии

Дочерняя компания "Газпрома" Gazprom EP International вместе с немецкой Wintershall Dea (ее совладельцем является LetterOne российского миллиардера Михаила Фридмана и партнеров) осенью 2020 года возобновила добычу нефти в Ливии в рамках совместного предприятия Wintershall Aktiengesellschaft (WIAG) после десяти месяцев приостановки в связи с форс-мажором.

Об этом сообщил в интервью журналу "Газпром" управляющий директор Gazprom EP International Сергей Туманов, передает РБК.

Большинство нефтяных месторождений и портов Ливии были закрыты с января 2020 года по причине блокировки нефтяных объектов из-за военных действий из-за противостояния между армией фельдмаршала Халифы Хафтара и признанным ООН правительством нацсогласия (ПНС) премьер-министра Фаиза Сараджа.

Теперь, по словам Туманова, в Ливии начала постепенно восстанавливаться работа портов, экспортных терминалов и добывающих мощностей.

Он добавил, что WIAG передал функции оператора разработки месторождений в бассейне Сирт на участках 91 и 107 новому совместному предприятию с ливийской национальной нефтегазовой корпорацией National Oil Corporation (NOC) – компании Sarir Oil Operations (SOO).

По прогнозу Туманова, добыча нефти в Ливии в рамках СП вырастет с текущих 43 тыс. барр. до 62 тыс. барр. в сутки в 2021 году.

"Дочка" "Газпрома" не единственная из российских компаний, кто намеревается возвратиться в Ливию после приостановки работы. "Татнефть" рассчитывает в 2021 году завершить бурение скважин в Ливии, которые были оставлены до революции в стране, и начать добычу, сообщал в марте 2021 года гендиректор компании Наиль Маганов.

"Татнефть" работала в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года вплоть до 2014-го, когда страну охватили военные действия.