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аеропорт (1139) Луганщина (196) будівництво (2054) Донецька область (157)

Для Донецкой и Луганской областей построят новый аэропорт. ВИДЕО

Новини БізнесЦензор Транспорт

Для Донецкой и Луганской областей построят новый аэропорт. ВИДЕО

Предварительное место для нового аэропорта, который будет обслуживать Донецкую и Луганскую области, уже нашли.

Об этом в эфире ТРК "Донбасс Онлайн" рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает avianews.com.

"Был на совещании, на котором было много силовиков, разведка, контрразведка, наша Госавиаслужба, вице-премьер-министр Юрий Резников. Вопрос движется в сторону создания и строительства аэропорта. Вопрос не быстрый. Для этого потребуется два года так точно", сказал Гайдай.

По его словам, сейчас решаются все юридические формальности, и когда все стороны договорятся, можно будет сделать официальный анонс. Пока же Гайдай отказался назвать будущее место для воздушных ворот, поскольку переданная ему информация имела гриф "для служебного пользования".

Впервые о создании нового совместного для Донецкой и Луганской областей гражданского аэропорта президент Владимир Зеленский заявил в феврале 2021 года.

Главные аэропорты в областных центрах Донбасса были полностью уничтожены в ходе боевых действий в 2014 году.

Сохранилась инфраструктура аэропорта "Мариуполь", однако садить самолеты здесь небезопасно, сказал Зеленский.

Сейчас на средства государственного бюджета строятся полностью новые аэродромы в Одессе и Днепре. Полностью новый аэропорт с нуля государство планирует построить в Закарпатской области - рядом с Мукачево.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  avianews.com


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Повністю нові летовища будуються в Одесі і Дніпрі? Ви там що, з дуба гепнулись???
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25.05.2021 19:53 Відповісти
Об аэропорте в Северодонецке уже никто и не вспоминает...
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25.05.2021 21:29 Відповісти
Та есть же в Донецке, как раз то что надо
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25.05.2021 22:18 Відповісти
Если строить в Донецкой обл...то скорее всего Славянск или Краматорск будет. Мариуполь как сказал Зеленский не безопасно. В Луганской обл...наверно Северодонецк, либо Старобельск.. и возможно Сватово.

Роль воздушного транспорта в Сватовском районе.. Луганской обл.


В 70-80 годах Сватовский район обслуживался воздушным транспортом. В 1,5 км. от южной границы городской линии находился аэропорт. По объему и характеру работы аэродром не квалифицирован и выполнял перевозку почтовых грузов и пассажиров. Аэродром принимал самолеты АН-2. Взлетно-посадочная полоса была грунтовой.

На 90 годы прошлого века планировалось построить постоянные бетонные площадки с комплексом обслуживающих помещений в г. Сватово, пгт. Нижняя Дуванка и с. Рудовка. Кроме того, планировалось по всем центральным населенным пунктам строительство вертолетных площадок.

В период «перестройки» и независимости Украины, аэродром в Сватово оказался не нужным. Большинство его территории было отдано под пахотное поле, на меньшей части была построена автозаправка.
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26.05.2021 19:28 Відповісти
 
 