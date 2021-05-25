Для Донецкой и Луганской областей построят новый аэропорт. ВИДЕО
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Предварительное место для нового аэропорта, который будет обслуживать Донецкую и Луганскую области, уже нашли.
Об этом в эфире ТРК "Донбасс Онлайн" рассказал глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает avianews.com.
"Был на совещании, на котором было много силовиков, разведка, контрразведка, наша Госавиаслужба, вице-премьер-министр Юрий Резников. Вопрос движется в сторону создания и строительства аэропорта. Вопрос не быстрый. Для этого потребуется два года так точно", сказал Гайдай.
По его словам, сейчас решаются все юридические формальности, и когда все стороны договорятся, можно будет сделать официальный анонс. Пока же Гайдай отказался назвать будущее место для воздушных ворот, поскольку переданная ему информация имела гриф "для служебного пользования".
Впервые о создании нового совместного для Донецкой и Луганской областей гражданского аэропорта президент Владимир Зеленский заявил в феврале 2021 года.
Главные аэропорты в областных центрах Донбасса были полностью уничтожены в ходе боевых действий в 2014 году.
Сохранилась инфраструктура аэропорта "Мариуполь", однако садить самолеты здесь небезопасно, сказал Зеленский.
Сейчас на средства государственного бюджета строятся полностью новые аэродромы в Одессе и Днепре. Полностью новый аэропорт с нуля государство планирует построить в Закарпатской области - рядом с Мукачево.
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Роль воздушного транспорта в Сватовском районе.. Луганской обл.
В 70-80 годах Сватовский район обслуживался воздушным транспортом. В 1,5 км. от южной границы городской линии находился аэропорт. По объему и характеру работы аэродром не квалифицирован и выполнял перевозку почтовых грузов и пассажиров. Аэродром принимал самолеты АН-2. Взлетно-посадочная полоса была грунтовой.
На 90 годы прошлого века планировалось построить постоянные бетонные площадки с комплексом обслуживающих помещений в г. Сватово, пгт. Нижняя Дуванка и с. Рудовка. Кроме того, планировалось по всем центральным населенным пунктам строительство вертолетных площадок.
В период «перестройки» и независимости Украины, аэродром в Сватово оказался не нужным. Большинство его территории было отдано под пахотное поле, на меньшей части была построена автозаправка.