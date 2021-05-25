Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, – Лещенко
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Сейчас нет гарантий на получение каждым украинцем предусмотренных законом двух гектаров земли "по одной простой причине, что это была манипуляция".
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Укринформ.
"Людям обещали землю. В стране было 52 млн наших граждан, которым сказали, что у каждого будет по 2 га. Только забыли сказать, что у нас земли всего-то 60 млн га. Если даже по 2 га, то это как бы 100 млн. Но даже когда сегодня в стране 40 млн человек, это все равно 80 млн га. Это был просто самообман", – пояснил Лещенко манипулятивность норм законодательства.
При этом, по его словам, это право чиновники активно использовали для собственного обогащения.
"Чиновники, которые придумали эти земельные схемы, они сделали все таким образом, что их родственники, связанные с ними лица просто аккумулировали эту землю через бесплатную приватизацию", – добавил министр.
Исходя из реалий, свой участок земли получат не все граждане Украины. При этом есть приоритетные категории на получение двух гектаров, например участники АТО/ООС. Для этого планируется использовать 750 тыс. га земли постоянного пользования, которые остались на балансе государства. Сейчас рассматриваются два подхода к этому вопросу.
"Есть две концепции. Концепция первая: паи и раздать эти 2 га участникам боевых действий и социальным работникам, которые работали в свое время в этих государственных предприятиях. Вторая концепция: эти земли сдавать через прозрачную аренду, а аккумулированные финансовые ресурсы возвращать участникам АТО/ООС через монетизацию нормативных гектаров, то есть прямой денежной выплатой", – рассказал Лещенко.
В то же время вопрос по 2 га для внутренне перемещенных лиц в законодательной плоскости не урегулирован.
"Но мое видение, несмотря на то, что люди потеряли свои дома и потеряли возможность жить там, где они выросли, я считаю, что такие люди тоже имеют право на получение земли", – подытожил министр аграрной политики.
Согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины, каждый гражданин страны имеет право бесплатно получить до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства.
Как сообщалось, по данным Госгеокадастра, по состоянию на 21 мая участникам боевых действий в зоне АТО/ООС передано в частную собственность 180 тыс. земельных участков площадью 261,8 тыс. га из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.
Будь ласка, зачекайте...
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Це утопія, локшина на вуха. В нормальній Державі сільськогосподарську землю продають лише тим, хто вміє правильно вирощувати с/г рослини і відповідно вести с/г виробництво продукції. А коли "раздавать землю всем желающим", то отримавши землю більша половина продасть її.
Є досвід інших держав, який полягає в тому, що с/г земля належить державі і передається громадянам, які бажають на ній працювати в оренду на умовах, що орендатор має досвід і відповідну освіту по веденню с/г виробництва. Держава веде контроль за використанням с/г землі.
Мля коли закладали у закон розрахунки вистачало усім ще й залишок був. А воно теПер розПовідає. Ким він на майдані був.
Підрахуй і оголоси увесь сПисок..
только нипанятно нах такие "законы" и те кто их пишет ???
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Землю конфіскувати, а чиновників посадити.
У нас скоро будуть дно річок розорювати, а ліси будемо бачити лише на фото.
Тарас Шевченко.
Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
Принаймні, громадяни будуть знати, кому дякувати чи за помилку, чи за обман.