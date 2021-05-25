БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1055 відвідувачів онлайн
Новини Аграрний ринок
10 559 43
земля (769) Мінагрополітики (1226) Лещенко Роман (57)

Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, – Лещенко

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, – Лещенко

Сейчас нет гарантий на получение каждым украинцем предусмотренных законом двух гектаров земли "по одной простой причине, что это была манипуляция".

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, передает Укринформ. 

"Людям обещали землю. В стране было 52 млн наших граждан, которым сказали, что у каждого будет по 2 га. Только забыли сказать, что у нас земли всего-то 60 млн га. Если даже по 2 га, то это как бы 100 млн. Но даже когда сегодня в стране 40 млн человек, это все равно 80 млн га. Это был просто самообман", – пояснил Лещенко манипулятивность норм законодательства.

При этом, по его словам, это право чиновники активно использовали для собственного обогащения.

"Чиновники, которые придумали эти земельные схемы, они сделали все таким образом, что их родственники, связанные с ними лица просто аккумулировали эту землю через бесплатную приватизацию", –  добавил министр.

Исходя из реалий, свой участок земли получат не все граждане Украины. При этом есть приоритетные категории на получение двух гектаров, например участники АТО/ООС. Для этого планируется использовать 750 тыс. га земли постоянного пользования, которые остались на балансе государства. Сейчас рассматриваются два подхода к этому вопросу.

"Есть две концепции. Концепция первая: паи и раздать эти 2 га участникам боевых действий и социальным работникам, которые работали в свое время в этих государственных предприятиях. Вторая концепция: эти земли сдавать через прозрачную аренду, а аккумулированные финансовые ресурсы возвращать участникам АТО/ООС через монетизацию нормативных гектаров, то есть прямой денежной выплатой", – рассказал Лещенко.

В то же время вопрос по 2 га для внутренне перемещенных лиц в законодательной плоскости не урегулирован.

"Но мое видение, несмотря на то, что люди потеряли свои дома и потеряли возможность жить там, где они выросли, я считаю, что такие люди тоже имеют право на получение земли", – подытожил министр аграрной политики.

Согласно ст. 121 Земельного кодекса Украины, каждый гражданин страны имеет право бесплатно получить до 2 га земли для ведения личного сельского хозяйства.

Как сообщалось, по данным Госгеокадастра, по состоянию на 21 мая участникам боевых действий в зоне АТО/ООС передано в частную собственность 180 тыс. земельных участков площадью 261,8 тыс. га из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Укринформ


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+21
Ну так зменшить з 2-х га до одного, і баланс зійдеться. А тим, в кого вже наприхватизовано тисячі гектарів, запропонуйте або здати державі все, що більше 1 га, або ж оплатити по середньоринковій ціні наднормові гектари, і отриманими коштами компенсуйте тим українцям, кому гектар не дістанеться.
показати весь коментар
25.05.2021 19:29
+9
Раздайте по 1,5 га всем гражданам Украины и не мудруйте. У кого больше 2 га - национализацию провести.
показати весь коментар
25.05.2021 21:18
+7
Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, потому что за них это уже сделали ЗЕленые "борцуны" с олигархами Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, – Лещенко - Цензор.НЕТ 1073 а от нынешней ЗЕленой шоблы всем украинцам ОСЬ ВАМ...
показати весь коментар
25.05.2021 20:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отримають ті кому земля потрібна, хто звернеться за нею до органів місцевої влади! Міністр хай не дурить нарід і не починає гнилі розмови про відміну прав на 2 гектара безкоштовної землі!
показати весь коментар
25.05.2021 19:17 Відповісти
Та її просто немає, цієї "вільної" землі. Не тіште себе ілюзіями))). А всі атовці отримали по 2 га і зразу її перепродали агрохолдингам і фермерам. Ну, не всі. а 99%.
показати весь коментар
25.05.2021 19:45 Відповісти
Землі завжди достатньо. Хтось з власників паїв помер і вже не може отримати право власності, паї повертаються в державну власність, можна їх знову перерозподілити. Якісь землі були оформлені з порушенням закону і суд поверне їх в державну власність. Думаю що землі вистачить на всіх хто захоче її отримати!
показати весь коментар
25.05.2021 19:48 Відповісти
Цікаво, Ігорьоня - а як ти вважаєш, який відсоток власників землі не має нащадків взагалі?
показати весь коментар
25.05.2021 20:57 Відповісти
тільки півроку є на оформлення спадщини, далі земля повертається державі.
показати весь коментар
26.05.2021 12:02 Відповісти
Ігорьонь, ти питання читав? Який відсоток власників землі не має нащадків взагалі?
показати весь коментар
26.05.2021 12:14 Відповісти
чушь не пиши, знаток, паи на 99% переходят по наследству, если вдруг нет наследников, то они возвращаются в АГРОПРЕДПРИЯТИЕ!!! и потом перераспределяются между новыми сотрудниками агропредприятия!!!
показати весь коментар
26.05.2021 10:53 Відповісти
Землю розподіляє сільрада а не агропідприємство.
показати весь коментар
26.05.2021 12:01 Відповісти
більшого безглуздя ще не чув)
показати весь коментар
26.05.2021 12:30 Відповісти
Ігорьоня, ще є така процедура як заершення приватизації земельної ділянки спадкоємцями. Спадщина державі переходить лише коли немає спадкоємців
показати весь коментар
26.05.2021 12:32 Відповісти
25 000ГРН 2ГА...
показати весь коментар
25.05.2021 20:00 Відповісти
99% атовцев не получили землю
показати весь коментар
26.05.2021 10:39 Відповісти
Шо за нах. Уроды.
показати весь коментар
25.05.2021 19:26 Відповісти
Ну так зменшить з 2-х га до одного, і баланс зійдеться. А тим, в кого вже наприхватизовано тисячі гектарів, запропонуйте або здати державі все, що більше 1 га, або ж оплатити по середньоринковій ціні наднормові гектари, і отриманими коштами компенсуйте тим українцям, кому гектар не дістанеться.
показати весь коментар
25.05.2021 19:29 Відповісти
Краще розширити загальну площу україни з 60 млн га до 80
показати весь коментар
26.05.2021 08:19 Відповісти
Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, – Лещенко - Цензор.НЕТ 6133
показати весь коментар
26.05.2021 10:54 Відповісти
Украинские семьи могут получить по 2 Га, русские подселенцы могут рассчитывать на 4 га на бескрайней Расеи. и можно отменить пенсии пожилым членам этих семей, так как имеют 2 га ,которые не продаются ,а могут лишь передаваться в аренду а 49 лет. через Земельный банк.
показати весь коментар
25.05.2021 19:30 Відповісти
4га в Сибири, на вечной мерзлоте.
показати весь коментар
25.05.2021 19:32 Відповісти
їжте самі все , народ вже давно нагодований
показати весь коментар
25.05.2021 19:44 Відповісти
Интересно сколько это чучело земли получило.
показати весь коментар
25.05.2021 20:05 Відповісти
Ну ясно, что не смогут все поучить, потому что продали иностранцам украинскую землю.
показати весь коментар
25.05.2021 20:05 Відповісти
А если найду?
показати весь коментар
25.05.2021 20:06 Відповісти
Было бы хорошо для развития страны раздавать землю всем желающим под земледелие и животноводство. И если в земле ресурсы, то под добычу ресурсов давать земли и кредиты и помощь государства в реализации и в чем нужно. Страна бы стала богатой. И людей много богатых бы стало. Но мафия захватила все органы и никому не дают землю. Они грабят Украинский народ. В стране все равны и ни у кого нету больше власти, а бандиты захватили гос органы и дают себе прав больше незаконно и грабят всех нас. Этому нужно положить конец! Нужно навести порядок в стране и всю эту нелюдь истребить из власти и из государства! Государство должно строится на равноправии и ни у кого не должно быть больше прав. Будь ты у власти даже, но прав у тебя нету больше, чем у любого другого гражданина. Нужно срочно в Украине ввести онлайн прямую демократию и большинство граждан должно голосовать за законы, по которым хотят жить ибо это страна большинства - это демократия. Мафиозное меньшинство оккупировала власть страны и грабят большинство. Нужно антибандитское восстание! Потому что они грабежом уничтожат Украину. И нарушают права каждого гражданина Украины. Делают они это из за бездействия Украинцев.
показати весь коментар
25.05.2021 20:06 Відповісти
"Было бы хорошо для развития страны раздавать землю всем желающим под земледелие и животноводство."
***
Це утопія, локшина на вуха. В нормальній Державі сільськогосподарську землю продають лише тим, хто вміє правильно вирощувати с/г рослини і відповідно вести с/г виробництво продукції. А коли "раздавать землю всем желающим", то отримавши землю більша половина продасть її.
Є досвід інших держав, який полягає в тому, що с/г земля належить державі і передається громадянам, які бажають на ній працювати в оренду на умовах, що орендатор має досвід і відповідну освіту по веденню с/г виробництва. Держава веде контроль за використанням с/г землі.
показати весь коментар
26.05.2021 06:56 Відповісти
Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, потому что за них это уже сделали ЗЕленые "борцуны" с олигархами Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, – Лещенко - Цензор.НЕТ 1073 а от нынешней ЗЕленой шоблы всем украинцам ОСЬ ВАМ...
показати весь коментар
25.05.2021 20:19 Відповісти
Раздайте по 1,5 га всем гражданам Украины и не мудруйте. У кого больше 2 га - национализацию провести.
показати весь коментар
25.05.2021 21:18 Відповісти
а также раздать все квартиры в Киеве селянам, делиться так делиться
показати весь коментар
26.05.2021 07:32 Відповісти
Квартир можна набудувати, а землі нової не прибуде
показати весь коментар
26.05.2021 08:21 Відповісти
Отобрать и поделить, а не захочет отдавать - расстрелять на месте, без суда и следствия. Квартиры разжиревших предпринимателей и распухших программистов раздать селянам, фермерские хозяйства раздеребанить: трактор в каждый дом! А кому трактора не хватит - тому сеялку прицепную, чтб за пояс прицепить и сеять отобранные у буржуев гектары!
показати весь коментар
26.05.2021 09:00 Відповісти
Гражданам уже раздали, они довольны. Остался недовольный электорат. Вот и крутят: кому гречку, кому колбасу.
показати весь коментар
26.05.2021 11:52 Відповісти
Це що вони однояйцеві Лещенки. Шо один шо другий.
Мля коли закладали у закон розрахунки вистачало усім ще й залишок був. А воно теПер розПовідає. Ким він на майдані був.
Підрахуй і оголоси увесь сПисок..
показати весь коментар
25.05.2021 23:18 Відповісти
Самое главнон,ты и твоя семья смогут получить,нас это больше волнует?
показати весь коментар
26.05.2021 00:06 Відповісти
Те ,кто потеряли свои дома и землю где они выросли,могут воссоединиться с саатечестфенниками и получить Дальневосточный гектар. Там сплошь и рядом электорат ПР и ОПЗЖ.
показати весь коментар
26.05.2021 00:10 Відповісти
Не все украинцы получат по 2 га Земли, скорее всего вообще ни кто не получит потому, что по 2 га на 40 миллионов человек 60 миллн.га не делится, даже с участниками войны проблемка вырисовывается, но они их порешают - не Землей отдадут, а аккомулированными финансами от долгосрочной аренды с правом выкупа себе и "Соросу"любимым ,а участники АТО они уже свое дело слелали, можно и с носом осиавить несмотря на то , что солдаты реально по 50 га заслужили , так, что популизм это Землю -актив, который с годами только дороже будет просто так раздаать,- пусть покупают,если смогут , а вот если инвестор прийдет на предприятие типа Сороса или Зеленского, небойсь на строительстве дорог миллиард $ отложил на черный день то на это предпритие можно оформить 1 тыс."переселенцев"и за инвестиции по договоренности купить по 100 га Земли, на человека затем это предприятие обанкротить или повесить кредит и по суду забрать Землю заплатив пересеоенцам по 300-500 $ инвестиции и таких прелприятий имея власть и имиссионный центр можно наделать столько, пока 40 миллн.га украинскрй Земли хватит.Так, что не делится по 2 га на 40 миллионов человек украинская Земля, ее просто "слуги" нарола хотят выдурить у народа, а страну превратить в колонию,а народ оставить без Земли, значит без булущего, только здается, что это не ЗЕМЕЛЬНЫЙ рынок, а колониализм, который от нацизма далеко не ушел.
показати весь коментар
26.05.2021 00:29 Відповісти
Все вірно. Спочатку роздадуть кредити під залог землі, потім штучно зроблять умови з неможливістю їхнього повернення, а потім заберуть землю собі.
показати весь коментар
26.05.2021 08:24 Відповісти
Это само собой, что кредиты не дешевые, несмотря на то что расказывают про 5%,взять их мало кто может, в той же Польше кроме субсидий и кредит можно взять под 2% в злотых, то идея власти согласно нового закона по которому разрешается покупать Землю юр.лицам по 100 га на особу заключается скупить Землю за кредитные деньги банков на полставных лиц типа переселенцов , которые только приелут для оформления сделки и жить на селе не будут , что не есть их вина , а нужда и за 300 $ оформят на себя Землю в составе предприятия удобно , а директор и банк им даст щаведомо не возвратный кредит они даде распорядится им не смогут и укажут номер счета фирмы "баьочки", через которые власти сами же уходят от налогов на которы перечислят деньги за технику на 30-50% дороже или вообще делать ни чего не булут потому как все это договорняк с банком за которым будут стоять те же политики , которые продадут этому предприятию 100 га на чел, да на 100 вот и получится теже 10 тыс.га что они хотели изначально, дальше банк забирает все имущество юр, лица через за долги и перепродает Землю савоим же людям , кто стоит за банком,еще с дисконтом , обанкротив банк, а за дисконтные убытки государство заплатит вкладчикам, с бюджета, кармана тех же вкладчиков-народа, вот вам и готовый агрохолдинг,для себя любимых и все согласно Закона,не вкладывая ни копейки ,прибирут к рукам всю Землю в стране так еще и за наши де деньги, потому, как крупные учасики Земли и возмещение убытков банков за гос, счет без последствий для себя могут проворачивать люди имея связи на самом верху власти,отобрав всю землю у нарола, вместо сельхоз.кооператива, как в ЕС где зарабатывают пайщики со своих 5-10 га не по 100 $ с аренды всю прибыль,с учетом переработки того же полсолничика в масло в срелнем 800 $ отдавая 50$ с га управляющим фермерам, нашим людям надо толь объединиться и жить дружно, а не тырить друг у друга потому и могут эти аферисты - нацысты у власти отобрать у народа всю землю.
показати весь коментар
26.05.2021 13:59 Відповісти
тоисть её получат НЕукраинцы..... тоисть закон сам по себе а жысть жестянка и она такая.......
только нипанятно нах такие "законы" и те кто их пишет ???
показати весь коментар
26.05.2021 05:24 Відповісти
"Чиновники, которые придумали эти земельные схемы, они сделали все таким образом, что их родственники, связанные с ними лица просто аккумулировали эту землю через бесплатную приватизацию", - добавил министр.

***
Землю конфіскувати, а чиновників посадити.
У нас скоро будуть дно річок розорювати, а ліси будемо бачити лише на фото.


Тарас Шевченко.


Нема на світі України,
Немає другого Дніпра,
А ви претеся на чужину
Шукати доброго добра,
Добра святого. Волі! волі!
Братерства братнього! Найшли,
Несли, несли з чужого поля
І в Україну принесли
Великих слов велику силу,
Та й більш нічого. Кричите,
Що Бог создав вас не на те,
Щоб ви неправді поклонились!..
І хилитесь, як і хилились!
І знову шкуру дерете
З братів незрящих, гречкосіїв,
І сонця-правди дозрівать
В німецькі землі, не чужії,
Претеся знову!.. Якби взять
І всю мізерію з собою,
Дідами крадене добро,
Тойді оставсь би сиротою
З святими горами Дніпро!
показати весь коментар
26.05.2021 06:35 Відповісти
Просто Лещенко з Олігархами вкрали землю. І Авакову перепало. В Україні є закони (потоптані олігархами. Тільки закони ламаної копійки не коштують, якщо їх нема кому охороняти. Якщо замість поліції - якісь невиховані хабарники й просто свині щоб пожрати.
показати весь коментар
26.05.2021 09:14 Відповісти
Значит давайте по 1 га! В чём проблема? Или опять всё для "умников"?!
показати весь коментар
26.05.2021 09:49 Відповісти
Якщо, дійсно, помилка, то змініть закон. Все інше - ваші балачки.
Принаймні, громадяни будуть знати, кому дякувати чи за помилку, чи за обман. Все украинцы не смогут получить предусмотренные законом 2 гектара земли, – Лещенко - Цензор.НЕТ 2510
показати весь коментар
26.05.2021 11:07 Відповісти
Вот тут Кубань и пригодится...
показати весь коментар
26.05.2021 11:50 Відповісти
Рошеновська ботоферма пропала з цензора. Мабуть нещодавно зачистка була)
показати весь коментар
26.05.2021 12:36 Відповісти
 
 