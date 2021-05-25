Меркель назвала сомнительными санкции США против "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель ожидает переговоров с США по газопроводу "Северный поток-2" и считает санкции против него сомнительными.

Об этом Меркель сказала после завершения саммита ЕС в Брюсселе, передает Европейская правда.

"Мы будем обсуждать с США "Северный поток-2" снова, я это приветствую, потому что критически отношусь к экстерриториальным санкциям, независимо от того, где они применяются. Я считаю, что это сомнительный инструмент", - сказала Меркель.

Она заявила, что энергетические связи Европы с Россией существуют давно и о них надо думать так же, как и о трубопроводах, идущих через Украину.

"И мы должны очень четко определить, о чем мы говорим: или мы говорим об энергетической зависимости от РФ, или об энергетических связях, которые у нас уже есть с Россией, которые также существовали и во время"холодной войны". Говорим ли мы о "Северном потоке-2" как об инструменте, который уменьшает для Украины плату за газ, который идет по ее территории. Здесь мы всегда говорим, что у Украины должна оставаться возможность получать эту плату. Это разные вещи. Я лично считаю, что все, что было возможным во времена "холодной войны", возможно и сегодня. Но я также всегда говорю о высоком приоритете Украины", - сказала Меркель.

Как сообщалось, Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Согласно документу, на компанию-оператора газопровода Nord Stream 2 AG санкции не распространяются, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

При этом, по данным американских СМИ, администрация США в рамках противодействия проекту "Северный поток 2" решила ввести санкции против четырех российских структур и четырех судов.

В частности, под санкции подпадут "Коксохимтранс", "Мортранссервис", учреждение "Морская спасательная служба" и "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд". Также речь идет о судах - "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский". В документе поясняется, что ограничительные меры вводятся не только за участие в "Северном потоке-2", но и в "Турецком потоке".

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь сообщил, что под санкции также подпадут "еще девять судов, которые принадлежат или находятся под контролем федерального государственного бюджетного учреждения "Морская спасательная служба", которые также вовлечены в строительство газопровода "Северный поток-2".

Законодатели США раскритиковали решение администрации президента Байдена об отказе вводить санкции против оператора "Северного потока-2". Сенаторы-республиканцы внесли законопроект, который предлагает снова ввести санкции против организаций, участвующих в строительстве трубопровода.

Напомним, строительство газопровода "Северный поток-2" в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км первой ветки и 16,8 км – второй ветки.

Nord Stream 2 AG – это дочерняя компания российского "Газпрома", которая управляет проектом строительства "Северного потока-2", а также аккумулирует средства для выполнения работ.