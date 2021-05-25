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Шмыгаль возложил на Лещенко ответственность за подготовку к запуску рынка земли с 1 июля

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Шмыгаль возложил на Лещенко ответственность за подготовку к запуску рынка земли с 1 июля

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для запуска рынка земли с 1 июля 2021 года.

Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram.

"С 1 июля в Украине начнет работать полноценный рынок земли. Сегодня при участии Министерства аграрной политики, Минрегиона, Минюста, комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, представителей Офиса президента провел подготовительное совещание по этому вопросу. Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой важнейшей для каждого украинца реформы", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения во втором чтении. Согласно одобренным перед голосованием поправкам, закон вступит в силу с 1 июля 2021 года, в первые два года его действия купить землю смогут только физлица общей площадью до 100 га в одни руки.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Telegram


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https://biz.today.ua/ru/ukrayntsev-obyazhut-platyt-nalogy-za-ovoshhy-y-frukty-s-sobstvennyh-uchastkov/______________________ СОВОК ПРОЦВЕТАЕТ? кто то еще помнит как заставляли людей платить налоги за каждое дерево, за каждую курицу...? а в правительстве кричат что мі должны избавиться от "проклятого" коммунистического прошлого, но ведь было... люди вырубали все деревья у себя, вырезали всю живность... чтоб не платить налоги ! введите тогда налоги на тараканов, мышей и крыс... гусениц, кузнечиков в огороде... история возвращается....
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26.05.2021 11:09 Відповісти
в буддийском учении сказано: "... страна зашедшая в тупик своего развития - прекращает свое существование..."!
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26.05.2021 11:14 Відповісти
 
 