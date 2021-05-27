Группа "Хлебные Инвестиции" инвестировала 4,5 миллиона евро в новую линию на предприятии Сhanta Mount

Группа компаний "Хлебные Инвестиции" открыла новую линию по производству замороженных круассанов и изделий из слоеного теста на одном из самых современных предприятий Украины "Сhanta Mount".

Как сообщает пресс-служба группы, инвестиции в новую производственную линию составили 4,5 млн евро, ее производственная мощность новой линии составляет 700 кг в час.

Линия полностью автоматизирована (от замеса до выхода готовой продукции и упаковки), оснащена высокотехнологичным оборудованием ведущих европейских производителей.

"Это еще раз подтверждает важность фокуса компании на инновациях", – подчеркивается в сообщении.

Предприятие Chanta Mount находится в селе Новые Петровцы под Киевом, где оно было создано с нуля и работает уже 2 года. Сумма инвестиций в проект на начальном этапе составила 15 млн евро. Предприятие имеет международный сертификат FSSC 22000, который подтверждает, что абсолютно вся цепочка производства прозрачная и безопасная, отвечает самым высоким требованиям к качеству продукта.

Продукция компании поставляется в ведущие национальные сети Украины крупнейшим региональным дистрибьюторам под собственной торговой маркой "Chanta". Также значительное количество продукции поставляется на экспорт.

Группа компаний "Хлебные Инвестиции" обеспечивает рабочими местами 2600 человек. Сумма уплаченных налогов за 2020 год составила около 300 млн грн.