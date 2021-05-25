Нацбанк исключил из реестров семь участников небанковского рынка

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений пять участников рынка на основании их собственных заявлений, еще две компании – по собственным заявлениям исключены из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В частности, из Государственного реестра финансовых учреждений исключены:

ООО "Вутек-Инвест" (ЕГРПОУ 35653099),

ООО "ФК "Континенталь Финанс" (ЕГРПОУ 40514725),

ООО "ФК Стерелинг" (ЕГРПОУ 41807929),

ООО "Украинская межрегиональная финансовая компания" (ЕГРПОУ 31634491),

Кредитный союз "Единение" (ЕГРПОУ 25252464).

Из Реестра лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, исключены:

ООО "Дельта Лизинг" (ЕГРПОУ 36186765),

ООО "ЛК "Столица" (ЕГРПОУ 38811385).

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 21 мая 2021 года.

Также на заседании комитета Национальный банк Украины отозвал (аннулировал) лицензии на предоставление финансовых услуг всего у восьми компаний на основании их собственных заявлений. Отозваны все имеющиеся лицензии у:

ООО "ФК Стерелинг" (ЕГРПОУ 41807929) – лицензии на предоставление услуг по факторингу, на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, предоставление услуг с финансового лизинга. Компания исключена из соответствующего реестра на этом же заседании комитета;

ООО "Дельта Лизинг" (ЕГРПОУ 36186765) – лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу. Компания исключена из соответствующего реестра на этом же заседании комитета;

ООО "ЛК "Столица" (ЕГРПОУ 38811385) – лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу. Компания исключена из соответствующего реестра на этом же заседании комитета;

ООО "Австро-Венгерская лизинговая компания" (ЕГРПОУ 36258787) - лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;

ООО "Илта" (ЕГРПОУ 14284053) - лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;

ООО "ФК "Кредит Фактор" (ЕГРПОУ 39826848) – две лицензии – на оказание услуг по факторингу, а также на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита;

ПТ "Ломбард "Алдан" Бетрольд и Компания" (ЕГРПОУ 23491680) – лицензию на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита.

Кроме этого, отозвана лицензия на предоставление гарантий у ООО "Альтафинанс" (ЕГРПОУ 43228667). Эта финансовая компания продолжает свою деятельность и имеет действующие лицензии на другие виды деятельности. У нее отозвана лицензия исключительно на предоставление гарантий.

Национальный банк ранее напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Более 40% финансовых компаний-гарантов из 310 лицензированных по состоянию на 1 января 2021 года не соблюдали требования нормативов и имели хотя бы один невыполненный норматив.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.