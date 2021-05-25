"Белавиа" уволит часть персонала из-за запрета полетов в ответ на действия Лукашенко

Белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" подтвердила планы по сокращению персонала из-за запрета полетов в ряд европейских стран и Украину в ответ на незаконную посадку авиалайнера Ryanair.

При этом в пресс-службе компании заверили, что о сокращении 50% сотрудников речь не идет, передает РБК.

"В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение затрат, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала – это неприятные, хоть и закономерные шаги", – отметили в компании.

В "Белавиа" признали, что перевозчик вынужден отменять десятки рейсов в пик сезона по не зависящим от авиакомпании обстоятельствам.

Ранее о том, что белорусская авиакомпания "Белавиа" сокращает половину своих сотрудников после ограничений европейских стран, в своем Telegram-канале написал белорусский блогер Антон Мотолько. Он опубликовал документ, а позже дописал: "Сообщают о сокращении персонала на 50%".

Как сообщалось, Кабинет министров Украины запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая, после того, как самолет авиакомпании Ryanair был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан. Официальные белорусские СМИ сообщали, что распоряжение посадить самолет дал лично захвативший власть в стране президент Александр Лукашенко.

Сейчас полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа". В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.

Кроме того, Европейский совет решил запретить белорусским компаниям использовать воздушное пространство Евросоюза и закрыть им доступ в европейские аэропорты, европейским перевочикам рекомендуют избегать пролета над Беларусью.