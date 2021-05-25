МАУ обещает не повышать цены на билеты из-за облета Беларуси

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" не будет повышать цены на билеты из-за необходимости облета территории Беларуси.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, МАУ не осуществляет прямых коммерческих рейсов в Беларусь с 2019 года, но ряд ее коммерческих маршрутов пролегает над территорией Беларуси.

"В настоящее время пересмотр маршрутов будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании", - сказано в сообщении.

На данных маршрутах облет будет вызывать в среднем дополнительно 40 минут летного времени, а соответственно - дополнительные расходы на авиатопливо.

"В то же время, исходя из общей ситуации в авиационной отрасли, вызванной пандемией COVID-19, в авиакомпании не видят оснований для подорожания билетов из-за необходимости облета. Тем не менее, некоторые маршруты, экономическая целесообразность которых находится на грани рентабельности, и которые не являются фидерными для авиакомпании, могут быть отменены для предотвращения наращивания дотационных рейсов", - добавили в авиакомпании.

На данный момент авиакомпания МАУ не планирует отмену любых рейсов из-за необходимости облета территории Беларуси, но будет наблюдать за динамикой.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.