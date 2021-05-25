Польша закупит в Турции беспилотники, принятые на вооружение в Украине
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Во время визита президента Польши Анджея Дуды в Турцию подписано соглашение о закупке для польской армии турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Соглашение в присутствии президентов двух стран подписали министр обороны Польши Мариуш Блащак и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар, передает Укринформ.
"Впервые в истории Турция будет экспортировать беспилотники в страну-члена НАТО и ЕС", – сказал после подписания президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В соответствии с оборонном контрактом, Турция поставит в Польшу четыре системы вооружения, в том числе 24 БПЛА Bayraktar TB2, отмечает турецкое информагентство Anadolu.
Кроме того, на вооружение ВС Польши поступят "умные боеприпасы" MAM-C и MAM-L для этих беспилотников производства турецкой компании Roketsan.
Ранее ударные БПЛА Bayraktar TB2 были поставлены в Украину, Катар и Азербайджан.
Как сообщалось, в 2019 году Вооруженные Силы Украины начали принимать на вооружение закупленные у Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2 после завершения испытаний.
Сообщалось, что сейчас рассматривается возможность частичной локализации производства оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов на мощностях ГП "Антонов", которое входит в состав концерна "Укроборонпром".
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