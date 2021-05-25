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Компания отца депутата от "Слуги народа" получит 37 миллионов на строительство стадиона

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Компания отца депутата от

Департамент регионального развития Житомирской ОГА по результатам тендера планирует заключить соглашение на реконструкцию стадиона "Колос" в Олевске за 36,6 млн грн с ООО "Юкун".

Как пишет "Житомир.Инфо", ранее председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко отмечал, что стадион "Колос" в Олевске строится в рамках программы "Большое строительство" президента Владимира Зеленского, передают Наші гроші.

ООО "Юкун" зарегистрировано в Запорожье в 2003 году. Специализируется фирма на оптовой торговле машинами и оборудованием, уставный капитал – 300 тыс. грн. Владельцем фирмы является Юрий Кунаев – отец нардепа Артема Кунаева от "Слуги народа". Ранее Юрий Кунаев работал заместителем руководителя управления по маркетингу и продажам вертолетной техники "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Ранее Кунаев-младший также работал на "Мотор Сичи", а сейчас входит в состав бюджетного комитета парламента.

В техническом задании указано, что победитель торгов должен до 20 декабря 2022 года провести строительные работы, электромонтажные работы, построить канализацию, внутренний и наружный водопровод, систему пожарной сигнализации, провести отопление и вентиляцию, сделать технологическое оборудование, провести работы по оборудованию спортивных площадок и футбольного поля и прочие работы.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 36,8 млн грн, в ходе торгов цена снизилась всего на 6%.

Конкурентом победителя на торгах выступило житомирское ПРБФ "Коммунальник" Андрея Корзуна с более низкой ценой – 33,7 млн грн. Однако его предложение заказчик отклонил.

Отметим, что участвовать в закупках ООО "Юкун" начало с февраля 2020 года, за это время фирма заключила четыре соглашения общей стоимостью 11,6 млн грн, одно из них стоимостью 11 млн грн на капитальный ремонт крыш и отделку фасадов жилого дома.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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