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Минрегион установил порядок общественных слушаний при разработке планов территорий

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Минрегион установил порядок общественных слушаний при разработке планов территорий

Министерство развития громад и территорий Украины проводит в электронном режиме публичные консультации относительно проекта постановления правительства о привлечении общественности к разработке проектов градостроительной документации.

Согласно объявлению министерства о консультациях от 19 мая, предлагается внести изменения в постановление Кабмина №555 от 25 мая 2011 года с целью включения комплексных планов территорий в перечень видов градостроительной документации и урегулирования особенностей проведения общественных слушаний о таких проектах, передает Интерфакс-Украина.

Внесенные изменения позволят усовершенствовать механизм привлечения общественности к разработке градостроительной документации на местном уровне.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются в течение 15 дней.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


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