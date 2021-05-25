"Укрзализныця" купила дизтоплива на 800 миллионов у окружения Медведчука и Коломойского

"Укрзализныця" провела тендеры на поставку 30 тыс. тонн дизельного топлива общей стоимостью 810 млн грн.

Об этом сообщает "Лига антитраста" со ссылкой на данные в системе "Прозорро", передают Наші гроші.

В двух из проведенных тендеров победило ООО "Анвитрейд", при этом ни один из участников не снижал цену на аукционе. Еще в одном тендере победило ПАО "Укрнафта", которое сделало единственный шаг на понижение цены.

В свою очередь "Анвитрейд", который давал более низкую цену в других двух тендерах не стал соревноваться с "Укрнафтой" за последний контракт.

По результатам торгов средняя цена горючего фактически соответствует уровню цен оптового рынка дизтоплива.

ООО "Анвитрейд" входит в Wexler Group. Официально ее владелец Петр Белз отрицает контроль со стороны Виктора Медведчука за этой группой, но именно она поставляла российское топливо по трубопроводу, незаконно переданным бизнес-структурам Медведчука.

ПАО "Укрнафта" принадлежит государственному НАК "Нафтогаз" и кипрским офшорам, связанным с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, и фактически контролируется ими сегодня.

Другими участниками тендеров были ООО "Торум", ООО "Альянс Енрго Трейд" и ООО "Окко Контракт".