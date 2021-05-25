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тендер (1938) Укроборонпром (725) закупівлі (2151) Милованов Тимофій (128)

Предприятие "Укроборонпрома" заказало исследование за 1,7 миллиона учреждению Милованова

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

Предприятие

Дочернее предприятие "Спецтехноэкспорт" госкомпании "Укрспецэкспорт" из государственного концерна "Укроборонпром" 20 мая заключило соглашение с ООО "Киевская школа экономики и менеджмента" о предоставлении услуг по проведению рыночных исследований стоимостью 1,68 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Никаких данных о предмете исследований в отчете о закупке не обнародовано, указан только срок оказания услуг – до 1 октября 2021 года.

При этом аванс в размере 30% заказчик должен выплатить в течение трех банковских дней после подписания договора, а оставшиеся 70% – в течение пяти банковских дней после предоставления услуг.

Другие детали заказа в отчете не сообщаются. Закупку провели без аукциона, потому что "Спецтехноэкспорт" не является заказчиком в понимании закона "О публичных закупках".

Как отмечает издание, исследование у "КШЭ" было заказано за день до того, как президент Владимир Зеленский указом от 21 мая ввел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофея Милованова, который является президентом "КШЭ".

Основателем ООО "КШЭ" указана международная общественная организация "Киевский экономический институт", которую основали Артем Поздняков, Валентин Зеленюк и бельгиец Том Купе.

"Спецтехноэкспорт" с января 2020 года возглавляет Евгений Ларин.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Наші гроші


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Нічого дивного, адже Мілованов став членом наглядової ради оборонпрому, і йому треба наїстися. Погано те, що все це - бюджетні кошти, тобто наші.
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25.05.2021 21:03 Відповісти
чергоий крок боротьби Zeків з корупціонерами
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25.05.2021 21:16 Відповісти
 
 