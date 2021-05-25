Украинские предприятия получили в первом квартале 166 миллиардов прибыли, – Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-марте 2021 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на сумму 166 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2020 года убыток составлял 4,9 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, в первом квартале 2021 года с отрицательным финансовым результатом сработали 27,8% предприятий, тогда как в январе-марте 2020 года таких было 40,8%. Убытки составили 52,65 млрд грн, что на 74,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

В то же время предприятия Украины, которые сработали рентабельно, получили 218,65 млрд грн прибыли, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года.