Строительство вагонов в Украине снизилось в три раза из-за импорта б/у вагонов из РФ, – ФРУ

На протяжении последних лет в Украину было ввезено 20 тысяч списанных в Российской Федерации вагонов с исчерпавшимся сроком эксплуатации. Импорт бывших в употреблении вагонов из РФ привел к троекратному снижению производства украинскими вагоностроительными предприятиями.

Об этом заявил гендиректор Федерации работодателей Украины (ФРУ) Руслан Ильичев в колонке на ЦТС.

По словам Ильичева, количество вагоностроительных заводов в Украине снизилось с 12 в 2019 году до 7 в 2020 году. При этом, в 2011-2012 годах в Украине производилось около 50 тысяч вагонов в год, часть из которых экспортировалась в РФ.

"Учитывая достаточно мощный сектор железнодорожных перевозок в Украине, второй по размерам среди стран бывшего СССР, именно внутренний рынок мог бы стать мощным источником для развития отечественного вагоностроения", - пишет Ильичев.

В 2018 и 2019 году, преимущественно для внутреннего рынка, было произведено 11,5 и 10,6 тыс. вагонов соответственно.

"Но вместо того, чтобы реализовывать комплексную модель обеспечения Украины жд-транспортом с использованием возможностей отечественных предприятий, мы увидели, что в течение последних нескольких лет в Украину было ввезено из РФ 20 000 списанных вагонов", - пишет глава ФРУ.

По его словам, около тысячи вагонов было ввезено в Украину после введения эмбарго в 2019 году.

В ФРУ призывают Мининфраструктуры довести до конца принятие Программы обновления грузового подвижного состава, которая была анонсирована еще в марте 2020 года.

Эта программа должна предусмотреть ежегодный вывод из эксплуатации старых вагонов в объеме не менее 12-15 тысяч единиц с одновременным замещением новым, в том числе инновационным, подвижным составом (не менее 25% начиная с 2021 ежегодно, с постепенным наращиванием доли инновационных вагонов в общем объеме).

Реализация такой Программы, по подсчетам ФРУ, обеспечит:

поступления в бюджеты всех уровней в размере 31 млрд грн;

прирост ВВП на 2,3%, с учетом мультипликационного эффекта – на 8%;

около 15 тыс. рабочих мест в вагоностроении и более 30 тыс. рабочих мест в смежных отраслях.

Как сообщалось ранее, в мае 2019 года Кабмин принял постановление №535 о запрете ввоза на территорию Украины б/у вагонов из РФ.