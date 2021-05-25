"Укрпошта" продолжит доставлять посылки в Беларусь наземным транспортом

"Укрпошта" продолжает доставлять отправления в направлении Беларуси из Украины. Доставка посылок будет происходить наземным автотранспортом.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Укрпошта" не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи с принятым 25 мая решением правительства о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая.

"Укрпошта" также позволит "Белпочте" отправлять посылки украинским клиентам. Ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 тыс. посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину.

Кроме того, "Укрпошта" обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом. И также продолжит выполнение совместного проекта с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси.

Из-за изменения способа доставки возможные изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.