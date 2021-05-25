Первая страна Европы объявила о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу
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Мальта стала первым государством ЕС, где появился коллективный иммунитет к коронавируса.
Как сообщили в Министерства здравоохранения страны, около 70% ее взрослого населения уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, передает Deutsche Welle.
При этом 42% населения в возрасте от 16 лет прививались дважды, а среди людей в возрасте от 60 лет доля вакцинированных достигает 95%.
Сообщается, что в случае снижения числа заражений коронавирусом с 1 июля правительство ослабит требование к ношению защитных масок. Между тем обязанность находиться в защитной маске на пляжах Мальты отменяют уже со следующей недели.
Джерело: Deutsche Welle
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Andriy Andriy 7c4ab264
показати весь коментар26.05.2021 15:18 Відповісти Мені подобається 0
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