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Первая страна Европы объявила о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу

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Первая страна Европы объявила о достижении коллективного иммунитета к коронавирусу

Мальта стала первым государством ЕС, где появился коллективный иммунитет к коронавируса.

Как сообщили в Министерства здравоохранения страны, около 70% ее взрослого населения уже получили по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19, передает Deutsche Welle.

При этом 42% населения в возрасте от 16 лет прививались дважды, а среди людей в возрасте от 60 лет доля вакцинированных достигает 95%.

Сообщается, что в случае снижения числа заражений коронавирусом с 1 июля правительство ослабит требование к ношению защитных масок. Между тем обязанность находиться в защитной маске на пляжах Мальты отменяют уже со следующей недели.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Deutsche Welle


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https://nymag.com/intelligencer/amp/article/coronavirus-lab-escape-theory.html?fbclid=IwAR25Q_nin5GWesCY6dKNVrwK37ploCemQ0-y8uTNO71chR5THe9oTo_eat4
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26.05.2021 15:18 Відповісти
 
 