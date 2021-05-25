Глава Минагрополитики анонсировал аудит Госгеокадастра

Министерство аграрной политики и продовольствия будет выполнять координирующую функцию при проведении антикоррупционного аудита государственного геокадастра, полученные данные по земельным махинациям передадут правоохранительным органам.

Об этом сообщил глава ведомства Роман Лещенко агентству Интерфакс-Украина.

По данным Лещенко, уже подписаны соответствующие соглашения о проведении независимого антикоррупционного аудита с привлечением международных организаций, который будет включать данные украинской стороны и независимой экспертизы. Эта информация обнародуется на портале открытых данных, а сведения о земельных махинаторах будут предоставлены для обработки правоохранительным органам и Совету национальной безопасности и обороны Украины.

"По всем земельным махинаторам буду сформированы соответствующие данные и будет принято коллегиальное решение СНБО в соответствии с действующим законодательством", - заявил министр.

Лещенко уточнил, что отслеживание всех схем консолидации активов и их бенефициаров не будет скоротечным, поскольку все процессы будут отработаны системно, без применения выборочных мер. В качестве примера министр привел "сеть", сформированную на основании доверенностей на 5 тыс. граждан, которые уполномочили одного человека совершать оформление и отчуждение земельных участков.

"Речь идет земельных участках на правовом титуле личных хозяйств, консолидированных на балансе юрлиц, в том числе имеющих происхождение бенефициаров, приближенное к той или иной вертикали власти за последние 30 лет нашей государственности", - подчеркнул Лещенко.

Как сообщалось, ранее Лещенко заявил, что к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).