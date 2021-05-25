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Фискальная служба на Киевщине изъяла 1 миллион литров нелегального топлива

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Фискальная служба на Киевщине изъяла 1 миллион литров нелегального топлива

Сотрудники Государственной фискальной службы обнаружили на территории Киевской области нефтебазу с неучтенным топливом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе обысков правоохранители обнаружили горючее общим объемом около 1,1 млн литров, которое хранилось с целью дальнейшей реализации без лицензии.

Ориентировочная стоимость обнаруженных подакцизных товаров составила более 25 млн грн.

"Кроме того, к проведению обысков были привлечены работники управления контроля за подакцизными товарами ГФС в Киевской области, которые составили акт фактической проверки относительно должностных лиц вышеупомянутого СГД, являющееся собственником топлива, и которое при отсутствии разрешения совершало его незаконное хранение и возможную реализацию. За данное нарушение должностные лица предприятия будут оштрафованы на сумму 1,5 млн грн", – говорится в сообщении.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ГФС


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