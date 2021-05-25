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Суд снял арест с охотничьей базы беглого экс-министра Клименко

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Суд снял арест с охотничьей базы беглого экс-министра Клименко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отменил арест базы охоты и спортивно-любительской рыбалки в Киевской области, который был наложен в рамках закрытого уголовного производства в отношении бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Такое решение 21 мая принял следственный судья ВАКС, сообщает "Слово и дело".

29 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело о так называемых "налоговых площадках" Клименко. В САП поясняли, что сроки расследования дела истекли еще в 2018 году, а собранных доказательств было недостаточно для передачи дела в суд.

После этого в суд обратился представитель ООО "Голдвейн", который просил отменить арест базы охоты и спортивно-любительской рыбалки общей площадью 3021 кв. м в урочище Белое озеро Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Судья ходатайство удовлетворил.

При этом 20 мая 2021 года Национальное агентство по розыску и менеджмента коррупционных активов объявило о поиске управляющего этой базой.

В ноябре 2013 года издание Insider выяснило, что брат Александра Клименко Антон является совладельцем ООО "Голдвейн". Именно эта фирма сейчас владеет указанной базой в Киевской области.

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Как сообщалось, 13 мая 2020 года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о заочном аресте Клименко в связи с отстутствием объявления подозреваемого в международный розыск. Александр Клименко был министром доходов и сборов в правительстве Николая Азарова с 2012 по 2014 год. После Революции достоинства сбежал из Украины.

Его подозревали в участии в создании преступной организации, фиктивном предпринимательстве, присвоении имущества, служебном подлоге. По данным следствия, Климнеко в 2012-2013 годах, находясь в составе возглавляемой Виктором Януковичем преступной организации, завладел средствами государственного бюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн, путем незаконного возмещения из Государственного бюджета Украины НДС на счета 3 фиктивных предприятий.

Кроме того, прокуратура расследовала дело о создании Клименко так называемых "налоговых площадок", в результате чего государству был нанесен ущерб более 104 млрд грн.

В мае 2017 года по этому делу правоохранители проводили в 15 областях Украины спецоперацию в отношении бывших руководителей областных управлений Министерства доходов и сборов. Были задержаны 23 представителя налоговых администраций в областях.

Однако в итоге все задержанные по делу "налоговых площадок" Клименко вышли из-под стражи, так как УПК Украины не предусматривает содержания под стражей подозреваемых во время досудебного следствия более одного года.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Слово и дело


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Топ коментарі
+7
За каденції Косоворотки і Межігір'я повернуть Овощу.
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25.05.2021 18:55
+4
Суд снял арест с охотничьей базы беглого экс-министра Клименко - Цензор.НЕТ 6768
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25.05.2021 22:19
+2
Все просто,як палець під час дзюркання. Все,що вкрадено,вже було до "них", а тих хто вкрав...нам не інтересні,бо вони десь. А тепер візьмемо любе Королівство любого "світу". Третійський суддя,він же головуючій Короліським судом, він же гарант усього Державного, Він же гарант повернення усього Народного,а значить Державного... Просто Королівським Третійським Велінням,той хто Зрадив і втік, допоміг обікрасти державу і Короля( може він особисто і не крав,але допоміг- а це все одно при юридичній королівській суті), мати бути доставлений до Короля з любих територій,в любому вигляді, дати свої законні покази, покараний,а майно і всі фінанси в родині відібрано без повернення з лише мінімальними виплатами по безробіттю. А ми,в славній Україні,самій димократичній стороні,з самими " державними" і демократичними суддями на планеті, у воюючій країні,де снаряд коштує майже від 1000 до 3000 доларів і яких майже не має,бо нічим платити післля крадіжок ось цих "клименків" та "гарбузових"," януковичі та азірових".... Хопля і все через суди не те щоб поіернути хоча б щось,взагалі ворюзі назад повертаємо його ж і ним же вкрадкне майно. Господи,ще трохи і піпець буде...усім!
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25.05.2021 23:41
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За каденції Косоворотки і Межігір'я повернуть Овощу.
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25.05.2021 18:55 Відповісти
Суд снял арест с охотничьей базы беглого экс-министра Клименко - Цензор.НЕТ 6768
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25.05.2021 22:19 Відповісти
Я так и знал,что опять всрався Зеленский а Порошенко как всегда не при чем! :
"расследования дела истекли еще в 2018 году, а собранных доказательств было недостаточно для передачи дела в суд."
Источник: https://biz.censor.net/n3267360
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26.05.2021 09:27 Відповісти
А, так ось чому арешт було знято лише 21 травня 2021 року. Шукайте ще.
Можете затягнути про "судову реформу", та й там лажа. Її Вава, ще в 2019, під керівництвом портнова, розреформував.
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26.05.2021 10:24 Відповісти
Як передати справу до суду, якщо не було доказів? Нагадаю,що докази збирались за часів Петра,і справу також за його часів поховали. Совпадение? Не думаю!
Жму руку,крепко обнимаю!
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26.05.2021 11:21 Відповісти
причем тут жму руку, крепко обнимаю?
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26.05.2021 11:46 Відповісти
Запліснявіла вата дуже любить випорожнення фсб- ного деркача.
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26.05.2021 12:18 Відповісти
Справа 3 роки лежала, смерділа і тому її в 2021 закрили? Ви що там курите?
І кому ви тиснете руку та міцно обнімаєте? Сподіваюсь не мене, бо я греблива.
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26.05.2021 12:16 Відповісти
Анализировать происходящие события и их следствия опираясь на конкретные даты не самая сильная черта электората одного из кандидатов в президенты . Там должны быть зачатки мыслительных способностей, которые у 24,45 % голосовавших за него присутствуют пока еще в виде рефлексов.
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26.05.2021 18:05 Відповісти
Злив зараховано.
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26.05.2021 18:12 Відповісти
А ми ще не забули програми Гос1, Гос 2 по мінімізаціі оподаткування.
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25.05.2021 18:58 Відповісти
Ну так что? Можно палить?
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25.05.2021 19:20 Відповісти
Сроки расследования закончились в 2018м году,в очередной раз Зебилы виноваты!
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25.05.2021 19:30 Відповісти
те що вкрадено - те уже вкрадено ...- а тим більше коли поділився та порішав із потрібними людішками ...- а про все інше ВСІ вони нам по ТВ та на пресс-конференціях розкажуть ...
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25.05.2021 20:45 Відповісти
Ну гімну таки буде пипець,з його сраним кварталом(Пастор"блюдьот",якщо не довбойоб) і все про вкрадене й про ТВ з біхусожопами буде, нас зараз зріє новий падло зашквар.
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26.05.2021 11:50 Відповісти
Все просто,як палець під час дзюркання. Все,що вкрадено,вже було до "них", а тих хто вкрав...нам не інтересні,бо вони десь. А тепер візьмемо любе Королівство любого "світу". Третійський суддя,він же головуючій Короліським судом, він же гарант усього Державного, Він же гарант повернення усього Народного,а значить Державного... Просто Королівським Третійським Велінням,той хто Зрадив і втік, допоміг обікрасти державу і Короля( може він особисто і не крав,але допоміг- а це все одно при юридичній королівській суті), мати бути доставлений до Короля з любих територій,в любому вигляді, дати свої законні покази, покараний,а майно і всі фінанси в родині відібрано без повернення з лише мінімальними виплатами по безробіттю. А ми,в славній Україні,самій димократичній стороні,з самими " державними" і демократичними суддями на планеті, у воюючій країні,де снаряд коштує майже від 1000 до 3000 доларів і яких майже не має,бо нічим платити післля крадіжок ось цих "клименків" та "гарбузових"," януковичі та азірових".... Хопля і все через суди не те щоб поіернути хоча б щось,взагалі ворюзі назад повертаємо його ж і ним же вкрадкне майно. Господи,ще трохи і піпець буде...усім!
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25.05.2021 23:41 Відповісти
Це не пипець- це маятник фуко
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26.05.2021 11:40 Відповісти
Чому дивуватись? Вся пліснява- колишні молоді регіонали, плюс фсбшники.
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26.05.2021 10:27 Відповісти
 
 