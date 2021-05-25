Аэропорт "Киев" оценил потери из-за запрета рейсов "Белавиа"

Запрет на полеты из Украины в Беларусь приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" им.Сикорского (Жуляны) на 10%.

Об этом сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский, передает Интерфакс-Украина.

"Но, как говорил дон Корлеоне, когда речь идет о чести семьи, деньги здесь неуместны", – отметил глава предприятия, отметив, что аэропорт поддерживает решение правительства в защиту демократических ценностей.

В то же время Костржевский отметил, что при введении такого запрета правительству было бы логично предложить аэропорту какие-то денежные компенсаторы.

Он уточнил, что в этом месяце аэропорт "Киев" ожидал 3-4 тыс. пассажиров из Минска, тогда как до карантина их ежемесячный поток составлял 10-12 тыс., а на пике – до 15 тысяч.

Глава совета директоров напомнил, что из-за карантина аэропорт сейчас работает на 25-30% своих мощностей. Лучшим, по его словам, был 2018 год, когда аэропорт обслужил 2,8 млн пассажиров при плановой мощности 3,5 млн.

Как сообщалось, Кабинет министров запретил полеты в Беларусь с 0:00 среды, 26 мая.

Сейчас полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа". В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.