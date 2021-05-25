Прокуратура передала в суд дело о кнопкодавстве при рассмотрении закона о рынке земли

Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт относительно народного депутата Украины IХ созыва по факту умышленного голосования вместо другого нардепа (ст. 364-2 УКУ).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Расследование установило, что народный избранник в феврале 2020 года во время рассмотрения поправок в законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" на пленарном заседании Верховной Рады неоднократно голосовал от лица коллеги.

Отметим, что 12 февраля 2020 года Офис генпрокурора объявил о первом подозрении относительно неличного голосования народного депутата. Как позднее сообщил Укринформ, речь идет о Владиславе Поляке из группы "Довира".