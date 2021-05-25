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Минобороны возобновило списание и продажу избыточной военной техники

Новини БізнесЦензор Влада

Минобороны возобновило списание и продажу избыточной военной техники

Министерство обороны возобновило реализацию избыточной военной техники, которая была приостановлена с 2016 года.

Об этом на брифинге сообщил и.о. начальника Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Руслан Нетребко, передает Укринформ.

По его словам, возобновлена ​​работа по отчуждению избыточного движимого военного имущества, чего не делалось с 2016 по 2019 годы.

"С целью высвобождения военных частей ВСУ, в первую очередь из частей задействованных для выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных Сил, организован перевод в низшую категорию, разборка и списание с учета избыточного военного имущества. Полученные от разборки продукты утилизации – металлолом и пригодные для дальнейшего использования узлы и агрегаты – оприходованы и переданы на реализацию", – рассказал Нетребко.

Он также назвал проблемой для Минобороны решение предыдущих руководителей по расформированию Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и территориальных квартирно-эксплуатационных управлений.

"Данным решением фактически уничтожена система организации строительства в Министерстве обороны Украины и Вооруженных Силах Украины. С целью создания системы заказчиков строительства по территориальному принципу, решениями министра обороны определено сформировать три территориальных управления заказчика работ – Западное, Северное и Юго-Восточное", – отметил Нетребко.

По его словам, заключены соглашения на выполнение работ по строительству, реконструкции и капитального ремонта 55 объектов общевойскового назначения, подготовлено соглашения о продолжении строительства 14 общежитий, продолжается работа по завершению строительства 4 жилых домов на 289 квартир.

Представитель Минобороны напомнил, что на выполнение мероприятий по строительству и приобретению жилья для военнослужащих ВСУ заложено 1,2 млрд грн.

Как сообщалось, ранее следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил в растрате 20 млн грн при покупке квартир для военных в Харькове по завышенным ценам.

Кроме того, следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ, который допустил хищение государственного имущества на 11 млн грн на ремонте казарм для военных в Мариуполе.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Укринформ


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Это возмутительно
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26.05.2021 10:35 Відповісти
Где Президент, Где РНБО?.
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26.05.2021 10:35 Відповісти
В омані....
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26.05.2021 11:40 Відповісти
Жахіття, що розпродають техніку у той час коли її обмаль.
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26.05.2021 13:22 Відповісти
І це на фоні того, що нової майже не поступає.
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26.05.2021 13:22 Відповісти
Завтра не дай боже війна, з початком "продажи избыточной военной техники" воювати буде просто НІЧИМ.
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26.05.2021 13:34 Відповісти
Просто обурення, подуріли в цьому МОУ.
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26.05.2021 13:35 Відповісти
избыточное оружие во время военных действий???
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26.05.2021 13:54 Відповісти
Під цей "шумок" продадуть не тільки старий брухт, але і все інше.... Це вже проходили. Вражає ДЕБІЛІЗМ і все більше зростаючий
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27.05.2021 08:54 Відповісти
 
 