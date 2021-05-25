"Газпром" вновь отказался увеличить транзит газа через Украину (обновлено)

Грузоотправители не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки.

Таким образом у "Газпрома" по-прежнему на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей для транзита газа через Украину в объеме 109 млн куб. м в сутки, еще 15 млн куб. м в сутки было дополнительно забронировано на регулярном аукционе 17 мая, передает Интерфакс.

"Несмотря на высокие цены на газ в ЕС, "Газпром" не принял участие в сегодняшнем аукционе на мощности по транзиту газа в объеме 63,7 млрд кубометров в сутки на июнь. Это бы позволило дополнительно поставить в Европу 2 млрд куб. м в июне, чтобы ускорило пополнение газа в европейских ПХГ", – прокомментировал итоги аукциона глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он добавил, что таким образом российский монополист искусственно ограничивает поставки газа в Европу.

"Политика "Газпрома" по искусственному ограничению поставок в Европу требует внимания антимонопольного ведомства ЕС", – подчеркнул глава ОГТСУ.

Как сообщалось, во вторник, 25 мая, Оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Европу в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.

Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) также отказался от бронирования дополнителных мощностей.

Собеседники БЦ на рынке газа также утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.