БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1239 відвідувачів онлайн
Новини ЕнергетикаТранспорт
12 176 11
газ (7466) газопровід (1147) Газпром (2406) ГТС (397) Оператор ГТС (413)

"Газпром" вновь отказался увеличить транзит газа через Украину (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика Транспорт

Грузоотправители не заинтересовались предложенными "Оператором ГТС Украины" дополнительными мощностями по прокачке газа на июнь в объеме 63,7 млн кубометров в сутки.

Таким образом у "Газпрома" по-прежнему на 2021 год действует долгосрочное бронирование мощностей для транзита газа через Украину в объеме 109 млн куб. м в сутки, еще 15 млн куб. м в сутки было дополнительно забронировано на регулярном аукционе 17 мая, передает Интерфакс.

"Несмотря на высокие цены на газ в ЕС, "Газпром" не принял участие в сегодняшнем аукционе на мощности по транзиту газа в объеме 63,7 млрд кубометров в сутки на июнь. Это бы позволило дополнительно поставить в Европу 2 млрд куб. м в июне, чтобы ускорило пополнение газа в европейских ПХГ", – прокомментировал итоги аукциона глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

Он добавил, что таким образом российский монополист искусственно ограничивает поставки газа в Европу.

"Политика "Газпрома" по искусственному ограничению поставок в Европу требует внимания антимонопольного ведомства ЕС", – подчеркнул глава ОГТСУ.

Как сообщалось, во вторник, 25 мая, Оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Европу в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.

Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда российский газовый монополист АО "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) также отказался от бронирования дополнителных мощностей.

Собеседники БЦ на рынке газа также утверждают, что таким образом российский монополист заинтересован поддерживать высокие цены на газ в Европе путем создания искусственного дефицита газа.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
кто тебе такое сказал? И даже если так, ты уверен что имеет смысл добывать газ, если себестоимость его добычи превышает его стоимость на рынке?
показати весь коментар
25.05.2021 16:17
+1
в Украине море газа в земле, почему Украина не добывает свой газ в большом объеме и сама не продает газ???
показати весь коментар
25.05.2021 15:14
+1
русские не хотят, чтобы Украина добывала свой газ, потому что тогда РФ не сможет парить свой газ Украине.
показати весь коментар
25.05.2021 17:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Украине море газа в земле, почему Украина не добывает свой газ в большом объеме и сама не продает газ???
показати весь коментар
25.05.2021 15:14 Відповісти
кто тебе такое сказал? И даже если так, ты уверен что имеет смысл добывать газ, если себестоимость его добычи превышает его стоимость на рынке?
показати весь коментар
25.05.2021 16:17 Відповісти
русские не хотят, чтобы Украина добывала свой газ, потому что тогда РФ не сможет парить свой газ Украине.
показати весь коментар
25.05.2021 17:53 Відповісти
Украине даже вообще газ нахер не надо, нужно запустить программу перевода Украины полностью на электричество и сделать отопление электрическое везде, воду нагревать все должны электрические бойлеры ставить, еду готовить на электрических плитах. А газ добываемый на промышленность направлять и тоже модернизировать промышленность под электричество. И все ресурсы бросить на увеличение выработки электричества и продавать еще его на экспорт и еще много строить промышленных масштабов хранилища для стабилизации нагрузки. Это все страны мира будут делать ибо газ и другие ресурсы исчерпаемы и потому все будут через лет 50 на электричестве и на западе уже давно об этом разговоры идут и стратегии вырабатывают под перевод на электричество государств. Украине тоже нужно запустить стратегию перевода страны на электричество и любыми темпами начинать это воплощать. Нужно больше АЭС новых строить и мини АЭС - с самым дешевым электричеством. Нужно разрабатывать свои проекты по термоядерным реакторам. Украина загрузла и не двигается, когда все страны вокруг во всем мире делают что-то. Украине нужно начинать делать уже что-то. Если Украина будет и дальше на ресурсах СССР дожимать их и пытаться выжить на них и никак не развиваться, то это путь в могилу. Нужно действовать!
показати весь коментар
25.05.2021 18:03 Відповісти
А электричество из чего делать ? Нефть уголь - дешевое . Атом - где отходы хранить ? Солнце - ветер очень дорого и неффективно .
показати весь коментар
25.05.2021 20:22 Відповісти
А электричество Вы из чего собираетесь получать? Уголь? Нефть? Газ? Атом? Так кроме как уголь всё это импортировать придётся. А значит энергия будет дороже соседской. А на угле энергетику строить сейчас уже странно, учитывая то, что ЕС собирается вводить налоги на продукцию, произведенную при помощи "грязной" энергии. Стало быть ГЭС, Ветряки - наше всё. Но это требует колоссальных инвестиций, которых Украине и так никто не даёт.
показати весь коментар
26.05.2021 10:03 Відповісти
Берите, что дают. Скоро и этого не будет!
показати весь коментар
25.05.2021 18:37 Відповісти
Нам не потрібно по таким цінам і з таким підходом до споживача , скоро ніхто не захоче користуватися
показати весь коментар
25.05.2021 19:42 Відповісти
А зачем им ? Они по СП2 скоро гнать начнут . Слава Меркель Шредеру и Байдену , бесполые корумпированные политики .
показати весь коментар
25.05.2021 20:20 Відповісти
смысла нет наращивать, нарастишь поставки - упадут цены, т.е. за те же деньги придется отдать больше товара
идиотизм
показати весь коментар
25.05.2021 21:36 Відповісти
Кацапы шантажируют Европу с целью достройки Сев потока 2, а когда достроят, шантаж выйдет на новый уровень, но заплывшие жиром мозги с трудом воспринимают реальность, все по плану...
показати весь коментар
26.05.2021 07:37 Відповісти
 
 