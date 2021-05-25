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Участникам АТО передали в собственность 180 тысяч земельных участков, – Госгеокадастр

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Участникам АТО передали в собственность 180 тысяч земельных участков, – Госгеокадастр

По состоянию на 21 мая участникам боевых действий в зоне АТО/ООС передано в частную собственность 180 тыс. земельных участков площадью 261,8 тыс. га из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Участки предназначены для садоводства, ведения личного крестьянского хозяйства, индивидуального дачного строительства.

В ведомстве напомнили, что выделение земельных участков участникам антитеррористической операции осуществляется на основании ст. 118 Земельного кодекса.

Как сообщалось, следователи Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследуют вывод 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" с использованием схемы выделения земли для участников АТО.

Автор: Михайло Орлюк
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Это перемога или зрада?, что учасникам АТО выделили , аж 180 тыс.га Земли, учитывая, что участников АТО 300 тыс, из их много, убитых, раненых, с плохим здоровьм после воны.Зато для себя любимых депутаты и президент приготовили по 100 га ну мног раз , через юр.лиц-все остальное - 40 минн.га украинских Земель, готовы выдурить и согнать народ в резервации. Эпоха белности закончилась, началась эпоха благосостояния , не подумайте плохого, конечно же нашего солныша Зеленскогё Поршенка и прочех "слуг" народа , заседающеих в ВР.
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25.05.2021 15:26 Відповісти
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ КАЖДЫЙ ЗНАЛ, ЧТО ОН ЭТОТ УЧАСТОК ПОЛУЧИЛ !!!
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25.05.2021 17:34 Відповісти
В 16му активно давали під індивідуальне будівництво,сади,та ведення сільського господарства-тільки грошей та сили нема щоб збудувати.....
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25.05.2021 20:08 Відповісти
як правило вони їх перепродають....
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25.05.2021 21:05 Відповісти
Ну так це ж хитра схема:
Ви за нас воюйте, а ми за вас ваши участки скупуємо
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26.05.2021 07:51 Відповісти
 
 