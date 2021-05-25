Участникам АТО передали в собственность 180 тысяч земельных участков, – Госгеокадастр

По состоянию на 21 мая участникам боевых действий в зоне АТО/ООС передано в частную собственность 180 тыс. земельных участков площадью 261,8 тыс. га из земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Участки предназначены для садоводства, ведения личного крестьянского хозяйства, индивидуального дачного строительства.

В ведомстве напомнили, что выделение земельных участков участникам антитеррористической операции осуществляется на основании ст. 118 Земельного кодекса.

Как сообщалось, следователи Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследуют вывод 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" с использованием схемы выделения земли для участников АТО.