Нацбанк согласовал назначение Зеленским сына российского продюсера в набсовет "Ощадбанка"

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал назначение на должность члена набсовета государственного "Ощадбанка" сына экс-владельца "1+1", российского продюссера Александра Роднянского по квоте президента Владимира Зеленского.

Как сообщили в пресс-служба НБУ, также на должность члена набсовета "Ощадбанка" согласована кандидатура директора мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Розы Тапановой по квоте правительства, передает Интерфакс-Украина.

В Нацбанке уточнили, что кандидаты на прошлой неделе успешно сдали тест, после чего прошли собеседование, которое проводилась квалификационной комиссией Национального банка в составе 6 директоров департаментов и 5 членами правления.

НБУ отметил, что члены Комитета приняли решение о согласовании единогласно.

Как сообщалось, Роднянский-младший – сын экс-совладельца телеканала "1+1", а ныне российского телепродюсера Александра Роднянского. В декларации он указал право пользования недвижимостью в России, в частности квартирой, жилым домом площадью 364,8 кв. м и земельным участком площадью 1,5 тыс. кв. м.

Роднянский с 2020 года по настоящее время занимает должность советника президента в Офисе президента, с 2019 года является научным сотрудником Центра исследований экономической политики (CEPR), а с 2018 года – сотрудником Центра макроэкономики (CFM).

В разговоре с Reuters он отмечал, что "его имя может привлечь нежелательное внимание к назначению".

"Люди, работавшие в президентской канцелярии, говорили, что моя фамилия является фактором риска. Моя фамилия могла быть скандалом сама по себе. Мне сказали об этом еще до того, как я решил, хочу ли я присоединиться или нет", – говорил он.

Роднянский-младший также рассказывал, что с Гончаруком его познакомил сооснователь студии "Квартал 95" и первый помощник президента Зеленского Сергей Шефир.

Напомним, его отец продюсер Александр Роднянский является одним из основателей украинского телеканала "1+1", с которым сотрудничала студия Зеленского "Квартал 95". В настоящее время владельцем телеканала является бизнесмен Игорь Коломойский. В России Роднянский-старший известен как продюсер фильмов.