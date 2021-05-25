Авиакомпании Air France и Finnair приостановили полеты через Беларусь

Государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair во вторник объявил, что приостанавливает полеты через воздушное пространство Беларуси.

Согласно сообщению компании, Finnair не будет использовать воздушное пространство Белоруссии вплоть до дальнейших распоряжений, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что рейс авиакомпани в турецкий город Газипашу 26 мая будет идти в обход белорусского воздушного пространства. В Finnair добавили, что изменения в маршруты увеличат продолжительноть некоторых рейсов.

Также во вторник о приостановке полетов через воздушное пространство Беларуси сообщила французская авиакомпания Air France. Это решение будет оставаться в силе "вплоть до последующего распоряжения".

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Напомним, с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь. Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая.