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Налоговая милиция обнаружила в Мелитополе нелегальный склад со спиртом на 6 миллионов

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Налоговая милиция обнаружила в Мелитополе нелегальный склад со спиртом на 6 миллионов

Сотрудники Государственной фискальной службы в Запорожской области совместно с полицейскими разоблачили группу лиц, которые незаконно хранили спирт неизвестного происхождения и качества для дальнейшей продажи.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В результате обысков складских помещений в Мелитополе обнаружили 91 пластиковую бочку синего цвета объемом по 200 литров и 569 пластиковых емкостей по 5 литров, заполненных жидкостью с характерным запахом спирта.

Всего правоохранители изъяли около 21 тыс. литров жидкости на сумму более 6 млн грн.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ГФС


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