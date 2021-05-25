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Все регионы Украины находятся в "желтой" карантинной зоне

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Все регионы Украины находятся в

По состоянию на 25 мая карантинные ограничения во всех областях Украины соответствуют "желтому" уровню эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Снова в "желтую" зону была переведена Донецкая область.

Все регионы Украины находятся в желтой карантинной зоне 01

Напомним, на утро 25 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

Автор: Юлiя Недашківська
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