Запрет полетов в Беларусь коснется двух авиакомпаний и 65 рейсов в неделю (обновлено)

С 00:00 среды, 26 мая, Украина прекращает прямое авиасообщение с Республикой Беларусь.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" предпринять все необходимые для этого меры.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Шмыгаль добавил, что Государственная пограничная служба получила поручение прекратить оформлять пассажиров, которые следуют из или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – подчеркнул премьер-министр.

Как уточнили в пресс-службе "Украэроруха", запрет устанавливается на осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь, украинским и белорусским эксплуатантам. Также запрещается выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Сейчас полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа".

В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.

Международные партнеры: 24 май лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также "как можно быстрее" ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

В "Украэрорухе" уточнили, что введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за 3 часа до начала регистрации.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.