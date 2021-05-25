БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1072 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
6 716 23
Білорусь (1494) Кабмін (7239) авіасполучення (2420)

Запрет полетов в Беларусь коснется двух авиакомпаний и 65 рейсов в неделю (обновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

Запрет полетов в Беларусь коснется двух авиакомпаний и 65 рейсов в неделю (обновлено)

С 00:00 среды, 26 мая, Украина прекращает прямое авиасообщение с Республикой Беларусь.

Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" предпринять все необходимые для этого меры.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.

Шмыгаль добавил, что Государственная пограничная служба получила поручение прекратить оформлять пассажиров, которые следуют из или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – подчеркнул премьер-министр.

Как уточнили в пресс-службе "Украэроруха", запрет устанавливается на осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь, украинским и белорусским эксплуатантам. Также запрещается выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Сейчас полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа".

В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.

Международные партнеры: 24 май лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также "как можно быстрее" ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

В "Украэрорухе" уточнили, что введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за 3 часа до начала регистрации.

Читайте также: Глава Ryanair назвал действия властей Беларуси актом воздушного пиратства (обновлено)

Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Telegram


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+13
Білоруси повинні відчути на своїй шкурі, що дії керівництва впливають на їхнє життя. Можливо тоді вони зрозуміють, що мусорам не квіточки потрібно дарити, а стягувати шини та пляшки для коктейлів.
показати весь коментар
25.05.2021 13:26
+5
Тобто люди ,бігли від режиму Лукашенко виключно повітрям? І виключно в нашу країну?
Наземних шляхів та інших країн не залишиось?
Маячня - раз. Хай продовжують квіти ОМОНу дарувати у себе вдома, ніж імовірно через декілька років аваковьским "псам" в нас - два.
показати весь коментар
25.05.2021 14:19
+4
Так, когда будет продолжение, что это простые кацапы в Крым ездят незаконно, а не само *****, давайте поймем и тоже будет их в Украину пускать?
показати весь коментар
25.05.2021 14:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И прямо сейчас: Таллин-Анталия летит через Беларусь, Анталия-Рига через Беларусь, Могилев-Анталия уже в воздушном пространстве Украины, Шарм-эль-Шейх-Минск в воздушном пространстве Украины.
Запретить авиасообщение между Киевом и Минском фигня. Гораздо действенней будет не пропускать самолеты рейсами хххххх - Минск и Минск - ххххххх через свое воздушное пространство
показати весь коментар
25.05.2021 12:29 Відповісти
Чукча не читатель, чукча писатель? Там стоит - с 26 мая. Да, запрещают все же не сиюминутно.
показати весь коментар
25.05.2021 14:42 Відповісти
Запрет полетов в Беларусь коснется двух авиакомпаний и 65 рейсов в неделю - Цензор.НЕТ 9836
показати весь коментар
25.05.2021 15:28 Відповісти
Чукча, читай по слогам. "С 00:00 среды, 26 мая, Украина прекращает прямое авиасообщение с Республикой Беларусь.Источник: https://biz.censor.net/n3267266"
что означает что будут запрещены рейсы ххххххх(ua)-xxxxxx(bu)

"Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Источник: https://biz.censor.net/n3267266"

А прямо сейчас над Мозырем пролетел рейс Киев-Нью-Йорк испанских авиалиний по-моему.
А навстречу ему летит рейс Минск-Стамбул БелАвиа.
Подлетает к украинской границе и отворачивать в сторону мордора чтобы облететь Украину не собирается.
Следует сделать полный запрет пролет над своей территорией самолетов из Беларуси и в Беларусь, а не запрещать двум компаниям летать в Минск
показати весь коментар
25.05.2021 15:42 Відповісти
Уже представляю как наш кабмин запрещает Люфтганзе летать над Беларусью))
показати весь коментар
25.05.2021 17:25 Відповісти
Ты лучше представь как наш кабмин не дает разрешение на залет в наше воздушное пространство рейсов, следующих в Минск или из Минска.
А влажные фантазии про запрет летать над Лукашенко держи при себе
показати весь коментар
25.05.2021 18:42 Відповісти
Ага, я уже понял, что чукча только писатель. Да, прямое сообщение акрывает. С 26. А с чего воздушное простронство раньше ракрывать?
показати весь коментар
26.05.2021 00:49 Відповісти
Тьі походу и не читатель, и не писатель, а просто не умеющий писать чукотский нанайчик
показати весь коментар
26.05.2021 06:15 Відповісти
И чтобы Это не только Украина проделала, но и Эстония, Латвия, Литва, Польша.
Пусть таракан через Мордор добирается в нужную точку
показати весь коментар
25.05.2021 12:34 Відповісти
Такое ощущение, что это Лукашенко и его КГБ летает этими самолетами, а не беларусы (те же айтишники), для которых это была какая-то отдушина. Вообще-то, наши шмыгали никак не поймут, что думать надо верхними полушариями, а сидеть - на нижних, но не наоборот
показати весь коментар
25.05.2021 12:42 Відповісти
Білоруси повинні відчути на своїй шкурі, що дії керівництва впливають на їхнє життя. Можливо тоді вони зрозуміють, що мусорам не квіточки потрібно дарити, а стягувати шини та пляшки для коктейлів.
показати весь коментар
25.05.2021 13:26 Відповісти
не зрозуміють. Більшість, як завжди, буде шукати де тепліше і нема коливань. А меньшість вже продемонструвала, що їх максимум це квіточки.
показати весь коментар
26.05.2021 11:00 Відповісти
Так, когда будет продолжение, что это простые кацапы в Крым ездят незаконно, а не само *****, давайте поймем и тоже будет их в Украину пускать?
показати весь коментар
25.05.2021 14:44 Відповісти
Лука стрижёт бабки с этой Белавиа. Вдумайтесь: 5 рейсов в день только в Киев.
Это - транзитный мостик для ваты, которая без Москвы жить не может.
Вот, вата теперь пусть на перекладных катается, а Лука пусть кредит у пуйла берёт, чтобы содержать свою простаивающую авиакомпанию.
показати весь коментар
26.05.2021 03:27 Відповісти
Стаття виключно для інформації.
ЄС і Україна в тому числі роблять з Білорусі гетто для власних громадян(

Білорусь як в'язниця. Чи варто Україні закривати авіасполучення з Мінськом

"Жах. Жах. Жах", - останні слова полковника Курца з фільму "Апокаліпсис сьогодні" - найкраща ілюстрація того, що останню добу відбувається в чатах білорусів в Україні. Через закриття авіасполучення люди позбавляються останньої можливості бігти в нашу країну
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/belarus-kak-tyurma-stoit-li-ukraine-zakryvat-aviasoobshchenie-s-minskom-25052021-426048
показати весь коментар
25.05.2021 13:46 Відповісти
Тобто люди ,бігли від режиму Лукашенко виключно повітрям? І виключно в нашу країну?
Наземних шляхів та інших країн не залишиось?
Маячня - раз. Хай продовжують квіти ОМОНу дарувати у себе вдома, ніж імовірно через декілька років аваковьским "псам" в нас - два.
показати весь коментар
25.05.2021 14:19 Відповісти
Ага. Тоесть бежать надо с комфортом. Уже автобусом до границы и дальше пешком - не-не, что вы... Хотя с совка чтоб сбежать в океан выпрыгивали не видя берега. А тут автобусом - уже носом вертят.
показати весь коментар
25.05.2021 14:45 Відповісти
Стосовно заборони авіаперевезень у мене неоднозначне бачення, персонально Лукашенкові від цього "по барабану".

Погоджуюсь з тим, що якщо на протестних мітингах люди "продовжують квіти ОМОНу дарувати" і роззуваються стаючи на лавочки, країну не змінити.

Захочуть скинути Лукашенка, прийдеться бруднитися і не тільки, нажаль(
показати весь коментар
25.05.2021 15:08 Відповісти
Это как минимум деньги. Тоесть сами полеты ему может и по барабану - а вот отсутсвие денег - уже не очень.
показати весь коментар
25.05.2021 15:10 Відповісти
Втрати грошей для бюджету - це єдине!

Репутаційні втрати у Лукашенка - 0, як і в цілому репутація)
В основному - звелося до "бомбити Бобруйськ", бо заборонили звичайні авіаперевезення.
показати весь коментар
25.05.2021 15:36 Відповісти
Совсем не ноль. Ну тоесть у стары совков - может быть и ноль. А вот те же айтишники - быстрее отттуда свалят.
показати весь коментар
26.05.2021 00:50 Відповісти
Невже в охороні цього виродка не знайдеться жодного офіцера, що має честь і гідність, щоб одним пострілом розв'язати цю проблему ?
показати весь коментар
25.05.2021 13:58 Відповісти
треба обновити список Магніцького і поповнити його ще й особами, які викрали нашого блогера Гриба!!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.05.2021 21:27 Відповісти
 
 