Запрет полетов в Беларусь коснется двух авиакомпаний и 65 рейсов в неделю (обновлено)
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С 00:00 среды, 26 мая, Украина прекращает прямое авиасообщение с Республикой Беларусь.
Соответствующее решение было принято во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
Кабмин поручил Министерству инфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" предпринять все необходимые для этого меры.
Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.
Шмыгаль добавил, что Государственная пограничная служба получила поручение прекратить оформлять пассажиров, которые следуют из или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.
"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", – подчеркнул премьер-министр.
Как уточнили в пресс-службе "Украэроруха", запрет устанавливается на осуществление любых видов полетов из/в между пунктами назначения, расположенными на территории Украины и Республики Беларусь, украинским и белорусским эксплуатантам. Также запрещается выполнение любых видов полетов украинскими эксплуатантами в воздушном пространстве Республики Беларусь.
Сейчас полеты между Украиной и Беларусью осуществляют авиакомпании "Мотор Сич" и "Белавиа".
В частности, "Мотор Сич" осуществляет 4 рейса в неделю по маршруту Запорожье - Минск, а "Белавиа" – 35 рейсов в неделю по маршруту Минск - Киев, 14 рейсов в неделю по направлению Минск - Одесса, 5 рейсов в неделю из Минска в Харьков и 7 рейсов еженедельно по маршруту Минск - Львов.
Международные партнеры: 24 май лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Беларусью, а также "как можно быстрее" ввести дополнительные санкции против Беларуси. Решение пока не вступает в силу, оно еще должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.
В "Украэрорухе" уточнили, что введение запретов, которые призваны обеспечить безопасность авиации и пассажиров, является форс-мажором. Авиаперевозчик обязан предупредить пассажира о задержке или отмене рейса не позднее чем за 3 часа до начала регистрации.
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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.
По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.
После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.
Вечером 25 мая президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.
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Запретить авиасообщение между Киевом и Минском фигня. Гораздо действенней будет не пропускать самолеты рейсами хххххх - Минск и Минск - ххххххх через свое воздушное пространство
что означает что будут запрещены рейсы ххххххх(ua)-xxxxxx(bu)
"Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси. Источник: https://biz.censor.net/n3267266"
А прямо сейчас над Мозырем пролетел рейс Киев-Нью-Йорк испанских авиалиний по-моему.
А навстречу ему летит рейс Минск-Стамбул БелАвиа.
Подлетает к украинской границе и отворачивать в сторону мордора чтобы облететь Украину не собирается.
Следует сделать полный запрет пролет над своей территорией самолетов из Беларуси и в Беларусь, а не запрещать двум компаниям летать в Минск
А влажные фантазии про запрет летать над Лукашенко держи при себе
Пусть таракан через Мордор добирается в нужную точку
Это - транзитный мостик для ваты, которая без Москвы жить не может.
Вот, вата теперь пусть на перекладных катается, а Лука пусть кредит у пуйла берёт, чтобы содержать свою простаивающую авиакомпанию.
ЄС і Україна в тому числі роблять з Білорусі гетто для власних громадян(
Білорусь як в'язниця. Чи варто Україні закривати авіасполучення з Мінськом
"Жах. Жах. Жах", - останні слова полковника Курца з фільму "Апокаліпсис сьогодні" - найкраща ілюстрація того, що останню добу відбувається в чатах білорусів в Україні. Через закриття авіасполучення люди позбавляються останньої можливості бігти в нашу країну
https://www.dsnews.ua/ukr/blog/belarus-kak-tyurma-stoit-li-ukraine-zakryvat-aviasoobshchenie-s-minskom-25052021-426048
Наземних шляхів та інших країн не залишиось?
Маячня - раз. Хай продовжують квіти ОМОНу дарувати у себе вдома, ніж імовірно через декілька років аваковьским "псам" в нас - два.
Погоджуюсь з тим, що якщо на протестних мітингах люди "продовжують квіти ОМОНу дарувати" і роззуваються стаючи на лавочки, країну не змінити.
Захочуть скинути Лукашенка, прийдеться бруднитися і не тільки, нажаль(
Репутаційні втрати у Лукашенка - 0, як і в цілому репутація)
В основному - звелося до "бомбити Бобруйськ", бо заборонили звичайні авіаперевезення.