БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1483 відвідувача онлайн
Новини Транспорт
452 1
ремонт (1344) Укрзалізниця (4336)

"Укрзализныця" с начала года отремонтировала 20 секций электропоездов

Новини БізнесЦензор Транспорт

В 2021 году АО "Укрзализныця" капитально отремонтировало 14 секций электропоездов в условиях завода, еще 6 – в депо.

Кроме того, сообщают в пресс-службе компании, начат капремонт дизель-поезда.

В "Укрзализныце" уточнили, что для поддержания парка пригородных поездов в исправном состоянии постоянно проводятся в условиях депо работы по диагностике, техническому

обслуживанию и ремонту подвижного состава. Так, с начала года текущими ремонтами восстановлено более 1,6 тыс. секций электропоездов и 92 дизель-поезда.

Всего в течение 2021 года компания запланировала в условиях завода провести капитально-восстановительный ремонт 40 секций электропоездов, еще 11 секций обновить капитальными ремонтами. В условиях депо хотят капитально отремонтировать 25 секций электропоездов и 4 дизельного поезда.

Текущие ремонты будут выполнены на 5040 секциях электропоездов и 292 дизель-поездах.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Укрзализныця"


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вы нам глаза не замылюйте! сока солярки тонн украли жульё?!! когда это прекратится бесчинство?! Все воруют а начальство побоку?!!!
показати весь коментар
25.05.2021 10:03 Відповісти
 
 