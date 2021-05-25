В Украине зафиксировали 2,6 тысячи новых случаев заболевания COVID-19

На утро 25 мая в Украине зафиксировали 2 608 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 129 детей и 76 медработников, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 854 человека, умерло 249 пациентов, выздоровело – 17 504. Кроме того, совершили 52 279 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (402), Львовской (214), Запорожской (206), Киевской (170) и Днепропетровской (168) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 186 463 человека, выздоровело – 1 975 064, летальных случаев зафиксировали 49 685, провели 10 045 897 тестов.

Днем ранее, 24 мая, сообщили о 1 334 новых случаях COVID-19.