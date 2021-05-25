БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1483 відвідувача онлайн
Новини Соціальна політика
2 861 1
школа (189) їжа (112) Дежржпродспоживслужба (250)

Для украинских школьников презентовали новое школьное меню, – Госпродпотребслужба

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

Для украинских школьников презентовали новое школьное меню, – Госпродпотребслужба

Ряд ведомств презентовали разработанное в рамках реформирования системы школьного питания меню с ограниченным количеством соли и сахара, жиров растительного и животного происхождения, соков, уменьшенным потреблением хлеба и картофеля, увеличенным потреблением молока и кисломолочных продуктов, мяса, рыбы, круп и бобовых.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Как сообщается, реформированием системы школьного питания и ее созданием занималась рабочая группа в составе представителей Минобразования, Минздрава и Минэкономики, Госпродпотребслужбы, Антимонопольного комитета, диетологов и внешних экспертов.

Уточняется, что новое меню будет введено в школах с 1 сентября.

Меню со сниженным потреблением хлеба и урегулированной калорийностью блюд содержит 160 рецептов, среди которых - традиционные украинские блюда (банош, шпундра, вертута, полтавский борщ, толчанка), популярные блюда мировой кухни (пастуший пирог, цинабон с корицей, чили кон карне, лобио), а также безглютеновые позиции (банановый бисквит, плюшка, печенье ореховое, блины). Помимо этого, система питания расширяет выбор применяемых каш: кроме рисовой, гречневой и овсяной, в меню добавлены булгур, пшенная крупа, чечевица и кускус.

В новых четырехнедельных меню блюда будут повторяться раз в два месяца, а не каждые две недели.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Госпродпотребслужба


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что за бред????? Когда это банош стал диетическим и полезным?? А если учесть, что его будут варить на полутухлой сметане (зная наш общепит) и заталкивать прогорклым салом, то это яд и здравствуй заворот кишечника! Пастуший пирог - это тот же пирожок с мясным фаршем. Лобио - острая фасоль, которую нельзя детям до 12 лет. Булгур таже перловка. Названий модных захотелось. Так этот бы Клопотенко недоделанный семена чиа ввел в меню. Тоже модная хипстерская хрень с условной пользой. Какая тварь это чудо меню составляла????
показати весь коментар
25.05.2021 14:44 Відповісти
 
 