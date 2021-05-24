В Украине с начала года не зафиксировано ни одного несанкционированного вмешательства в госреестры, – Минюст

С начала 2021 года в Украине не зафиксировано ни одного сообщения о несанкционированном вмешательстве в государственные реестры.

Об этом во время форума "Украина 30. Земля" сообщила заместительница министра юстиции Ольга Онищук, передает Укринформ.

"Эффективная защита прав собственников, а особенно хозяев и пользователей земельных участков, - это наше прошлое, настоящее и будущее. За последние 20 месяцев сделано много для того, чтобы приблизить регистрационные услуги к международным стандартам, чтобы они были безопасными, удобными и более понятными и для граждан, и для бизнес-сообщества", - подчеркнула Онищук.

По ее словам, Министерство юстиции принимает меры на предупреждение любых рейдерских атак, в частности через государственные реестры. Благодаря принятым мерам в прошлом году удалось полностью обезопасить два основных реестра недвижимости и бизнеса от кибератак. Как подтверждение - в течение почти пяти месяцев с начала года в Украине не зафиксировали ни одного сообщения о несанкционированном вмешательстве в госреестры. Тогда как в прошлом году 40% жалоб на незаконные регистрационные действия были связаны именно с такими незаконными операциями.

"Мы очистили систему государственной регистрации от недобросовестных кадров. И не только благодаря тому, что в 2019 году аннулировали доступ к госреестрам коммунальным предприятиям (бывшим так называемым аккредитованным субъектам"). Речь идет о настоящей "генеральной уборке" в рядах государственных регистраторов, нотариусов через проведение специальных проверок и аннулирование свидетельств на предоставление права нотариальной деятельности нотариусам, которые нарушали закон. И сейчас дерзких нарушителей, которые хотят совершать незаконные регистрационные действия, практически нет", - заверила Онищук.

Она также напомнила о деятельности открытого в декабре 2019 года Офиса противодействия рейдерству. Сейчас он осуществляет профессиональную экспертизу регистрационных действий, правомерность которых оспаривается.

"Имеем инструмент мгновенного реагирования, который позволяет министру в течение одних суток отменять незаконные регистрационные действия при наличии очевидных грубых нарушений закона госрегистратором или нотариусом", - сказала чиновница.

Теперь специалисты Минюста работают в двух направлениях: законодательном и техническом. В частности, ко второму чтению готовится законопроект №3774, который, среди прочего, содержит антирейдерские предохранители для аграрного бизнеса. К примеру, вводится норма, согласно которой сделки по прекращению аренды земель сельскохозяйственного назначения будут признваться "значительными", такими, что могут быть заключены исключительно с согласия общего собрания участников - то есть по согласию собственника бизнеса.

"Чрезвычайно важным будет и внедрение единого цикла нотариального удостоверения договора отчуждения корпоративных прав и одновременной государственной регистрации прав на бизнес в результате заключения такой сделки. Эта норма предусмотрена законопроектом о реформе нотариата, который в ближайшее время правительство внесет на рассмотрение парламента. И именно нотариат станет гарантом правовой чистоты заключения сделок при отчуждении земельных участков. Таким образом, нотариат осуществит самую большую миссию в открытии рынка земли", - убеждена Онищук.