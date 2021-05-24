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Производство грузовых вагонов в Украине с начала года снизилось на 53%

Новини БізнесЦензор Транспорт

Производство грузовых вагонов в Украине с начала года снизилось на 53%

За первые четыре месяца 2021 года в Украине изготовили 586 грузовых вагонов, что на 53% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, передает Rail Insider.

При этом данные по производству за апрель засекречены, как и данные за март. В январе-феврале в Украине произвели 184 грузовых вагона. То есть за последние два месяца было произведено 402 вагона.

КВСЗ в апреле произвел 90 грузовых вагонов. Всего с начала года предприятие произвело 281 грузовой вагон – падение составило 63,6%.

За прошлый год в Украине изготовили 3 241 грузовой вагон, что на 70,1% меньше, чем в 2019 году.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Rail Insider


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Хочу узнать что,какое производство в Украине не снизило темпы производства за эти два года правления зелёной чумы? Абсолютно все госпредприятия оказались в миллиардных убытках хотя ещё два года назад у них были миллиардные прибыли.Они приняли бюджет с 133 миллиардами гривен и уже буквально через полгода дефицит бюджета был с минусом около 40 миллиардов а через год дефицит бюджета достиг почти 300 миллиардов гривен,то есть исчезли те 133 миллиарда плюс набежал дефицит в 340 миллиардов итого разбазарено и разворовано всего за год без малого 500 миллиардов гривен(половина триллиона). А ведь это только лишь на 2020 год . А впереди ещё ТРИ года. Сомневаюсь что с такими темпами разворовывания бюджета и уничтожения производства Украина выживет вообще.Уже сейчас цены буквально на всё взлетели практически вдвое от прошлогодних,тарифы не менее чем на 80% и гарантированно будут повышаться и дальше.Э\энергия в июле подорожает вдвое от нынешних цен а значит снова будет скачёк цен на все виды товаров. Похоже процесс вышел из под контроля и пошёл "в разнос". Это цена бездумного голосования лишь бы за кого,"по приколу","какая разница" и "абы не вiн" ,"мудрий нарiд" сам залез в петлю и вот вот выбьет и табуретку из под себя ,ведь теперь он стройными рядами собирается идти голосовать за своих реальных убийц,настоящих российских волков пока что рядящихся в овечьи шкуры.
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24.05.2021 22:12 Відповісти
 
 