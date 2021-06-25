Власти Днепра повысили тарифы на проезд в общественном транспорте

Исполком горсовета Днапра принял решение повысить тариф на проезд в общественном автотранспорте с 8 до 10 гривен.

Как сообщает пресс-служба горсовета, новый тариф вводится с 26 июня и будет касаться всех маршрутов общественного автотранспорта, кроме шести особо коротких и длинных, где цена поездки составит 8 и 12 гривен соответственно.

Кроме того, с 3 июля вырастет тариф на проезд в трамваях, троллейбусах и метро: он составит 8 гривен вместо нынешних 6 грн.

В горсовете пояснили, что решение приняли учитывая обращения перевозчиков и подорожание горючего, запчастей и повышение минимальной зарплаты. Повышение стоимости проезда в электротранспорте объясняют подорожанием электроэнергии и необходимостью его модернизации.

В сообщении отмечается, что последнее подорожание стоимости проезда в Днепре произошло полтора года назад, в январе 2020 года.