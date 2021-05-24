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Пенсионный фонд получил 1,2 миллиона обращений за пенсией от жителей ОРДЛО

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Пенсионный фонд получил 1,2 миллиона обращений за пенсией от жителей ОРДЛО

Пенсионный фонд по состоянию на апрель 2021 года получил 1,16 млн обращений о пенсионных выплатах от жителей временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей органы Пенсионного фонда Украины, которые в соответствии с действующим законодательством уполномочены проводить начисление и выплату пенсий, отделения почтовой связи и банковские учреждения не функционируют, поэтому выплата пенсий на этой территории не проводится.

"У органов государственной власти есть данные лишь о том, сколько пенсионеров было до оккупации и сколько из них уже хоть раз обращались за пенсией на подконтрольной территории. Пенсионный фонд Украины учитывает информацию относительно пенсионеров, которые обращаются за проведением пенсионных выплат с временно оккупированных территорий отдельных районов Донецкой и Луганской областей. По состоянию на апрель 2021 года года в органы Пенсионного фонда Украины поступило 1,16 млн обращений", - сказано в сообщении.

С декабря 2015 года выплата пенсий осуществляется через "Ощадбанк" с помощью двух мобильных подразделений, которые предоставляют банковские услуги внутренне перемещенным лицам и жителям населенных пунктов, находящихся почти на линии разграничения сторон.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн человек - работающие пенсионеры. Средний размер пенсионной выплаты составляет 3 727 грн.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Минсоцполитики


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