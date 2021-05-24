СНБО готовит санкции в земельной сфере, – Минагрополитики

К людям, которые занимались земельными махинациями, будут применены санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко во время выступления на Всеукраинском форуме "Украина.30: Земля", передает пресс-служба министерства.

"Через санкционный механизм СНБО, через соответствующую подготовку всех материалов, которые мы подготовили по отношению к людям, которые занимались земельными махинациями, злоупотребляли правом, аккумулировали огромные массивы земли, будут применены санкции. Мы должны приостановить все процессы несправедливого использования, извлечения и перепродажи земель", – сказал Лещенко.

По словам министра, в решении ситуаций, когда земля была приобретена незаконным образом, задействованы все возможности правоохранительной системы.

"Мы готовы предоставлять всю необходимую информацию для установления справедливости", – добавил Лещенко.

Как сообщалось, по словам Лещенко, аудит сельскохозяйственных земельных участков показал: в Украине площадь земель в госсобственности, зафиксированная государственным актом на право постоянного пользования, с 1991 года сократилась вдвое – до 0,75 млн га.