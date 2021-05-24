МАУ не видит рисков для безопасности пассажиров из-за полетов через Беларусь

Решение о прекращении полетов в воздушном пространстве Республики Беларусь является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов.

Об этом заявили в пресс-службе авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), передает Интерфакс-Украина.

"Авиакомпания МАУ будет принимать решение относительно перспектив полетов над территорией Беларуси, опираясь исключительно на официальную позицию правительства и уполномоченных регулирующих органов Украины, поскольку решение о прекращении полетов над/в Республику Беларусь является политическим и не касается предотвращения рисков для безопасности полетов", – заявили в компании.

В компании напомнили, что МАУ не осуществляет прямых перелетов в Беларусь с 2019 года из-за отсутствия достаточного прямого пассажиропотока между двумя странами.

"Львиная доля трафика украинских пассажиров в направлении Беларуси конечным пунктом своего авиапутешествия выбирает Российскую Федерацию со стыковой в Минске", – отмечают в МАУ.

МАУ отмечает, что перевозчик ждет решения украинских властей и будет выполнять его, но надеется, что условия выполнения полетов через воздушное пространство Беларуси будут одинаковыми как для украинских, так и для европейских компаний.

Сейчас МАУ анализирует возможные варианты развития событий в случае облета Республики Беларусь. Если такое решение будет принято, пересмотр будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании по заказу работодателей.

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Как сообщалось, ранее президент президент Владимир Зеленский поручил правительству принять решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и закрытии воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Поручение было дано после того, как самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая,был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.