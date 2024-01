Великобритания запретит полеты "Белавиа" в Лондон

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в понедельник поручил Управлению гражданской авиации потребовать от британских авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси.

Об этом британский министра написал на своей странице в Twitter.

"Я поручил Управлению гражданской авиации Великобритании направить требование к авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси ради безопасности пассажиров", – написал Шэппс.

Министр также сообщил, что Великобритания приостанавливает разрешение на полеты авиакомпании "Белавиа". Сейчас в расписании "Белавиа" указаны рейсы из Минска в Лондон и обратно трижды в неделю.

Министр отметил, что такие решения приняты в связи с недавним инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair.

Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.