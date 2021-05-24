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Великобритания запретит полеты "Белавиа" в Лондон

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Великобритания запретит полеты

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в понедельник поручил Управлению гражданской авиации потребовать от британских авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси.

Об этом британский министра написал на своей странице в Twitter.

"Я поручил Управлению гражданской авиации Великобритании направить требование к авиакомпаниям избегать воздушного пространства Беларуси ради безопасности пассажиров", – написал Шэппс.

Министр также сообщил, что Великобритания приостанавливает разрешение на полеты авиакомпании "Белавиа". Сейчас в расписании "Белавиа" указаны рейсы из Минска в Лондон и обратно трижды в неделю.

Министр отметил, что такие решения приняты в связи с недавним инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair.

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Как сообщалось, самолет авиакомпании Ryanair в воскресенье, 23 мая, был экстренно посажен в Минске. Этим самолетом из Афин в Вильнюс летел бывший главный редактор интернет-ресурса NEXTA Роман Протасевич. После посадки самолета он был задержан.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

После этого председатель комитета Сената США по международным отношениям Боб Менендес совместно с коллегами из Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании опубликовали заявление, в котором призывают Международную организацию гражданской авиации (ICAO) ввести запрет на полеты в воздушном пространстве Беларуси до расследования этого инцидента.

Автор: Михайло Орлюк
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