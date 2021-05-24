Площадь государственных сельхозземель с 1991 года сократилась в два раза, – министр

Аудит сельскохозяйственных земельных участков показал: в Украине площадь земель в госсобственности, зафиксированная государственным актом на право постоянного пользования, с 1991 года сократилась вдвое – до 0,75 млн га.

Об этом сообщил глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы имеем 33 млн га в пашне. У нас есть четкое понимание передачи земель, которые выборочно были переданы (объединенным территориальным громадам) в 2018-2019 годы, речь идет о 1,7 млн га земель. 2,3 млн га были переданы в 2020-2021 годых. И фактически на балансе государства осталось 0,75 млн га земель государственной формы собственности на акте постоянного пользования", – сказал Лещенко.

Он уточнил, что существует два варианта дальнейшего использования оставшейся в госсобственности земли: бесплатная приватизация или реализация через электронные земельные аукционы.

"С грустью можем констатировать: с 1991 года у государства на акте постоянного пользования было почти 1,5 млн га. 30 лет злоключений и отсутствия земельной реформы показали, что каждый день и месяц, пользуясь всеми выписанными в законодательном поле схемами, мы теряли государственную землю", – заявил министр.

По его словам, Минагрополитики совместно с Государственной службой по вопросам геодезии, картографии и кадастра сделала первые успехи в возвращении и регистрации данного вида земельных участков.

Лещенко уточнил, что в госсобственность возвращено 260 тыс. га земель, принадлежавших Минобороны. Госпредприятию "Коневодство Украины" возвращено более 50 тыс. га земли. Между тем эти участки уже были подготовлены к бесплатной приватизации.

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Кроме того, министр сообщил о процессе передачи Национальной академии аграрных наук принадлежащей ей земли, возвращении в госсобственность территории аэропортов и находящихся в городской черте земельных участков в разных регионах.

Как уточнил Лещенко, путем бесплатной приватизации также выводились в частное пользование земли сельскохозяйственного назначения, содержащие ценные природные ресурсы вроде лития, меди, ильменитов или нефтегазовых залежей.

"Согласно отработанной с Государственной налоговой службой Украины информацией, 8-9 млн га земель с/х назначения расположены во "внутреннем офшоре". Это когда эти земли обрабатываются, на них выращивается сельхозпродукция, однако местные общины ничего не получают в свой бюджет, тем более – ничего не получает государственный бюджет", – отметил Лещенко.

Министр уточнил, что выращенная во "внутренних офшорах" сельхозпродукция путем манипуляций с налоговым кредитом реализовывалась и экспортировалась за рубеж с возмещением НДС через компании-"однодневки". При этом полученная выручка оставалась на офшорных счетах по всему миру. Таким образам страна несла потери четыре раза – от недоимок на этапе налогообложения земли, от недополучения НДС от ее реализации, от потерь вследствие возмещения государством фиктивного НДС, от недополучения валютной выручки.

Согласно данным Лещенко, из 60,4 млн га общей площади Украины обрабатываются 41,3 млн га, из них 33,1 млн га заняты под пашни, 5,3 млн – под пастбища, 2,3 млн – под сеножать, 0,85 млн га – под многолетние насаждения.